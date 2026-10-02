बड़े तालाब में फैला 8 हजार लीटर सोयाबीन ऑयल, गाढ़ी परत से जलीय जीवन पर मंडराया संकट, एक्सपर्ट्स अलर्ट

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी के वीआईपी रोड पर कोहेफिजा चौराहे के पास मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात एक अनियंत्रित टैंकर पलटने से हजारों लीटर सोयाबीन तेल सड़क पर बह गया था। हादसे के बाद यह तेल बहते हुए नाले के रास्ते शहर की जीवनरेखा कहे जाने वाले बड़े तालाब (Upper Lake) तक जा पहुंचा है। तालाब के बड़े हिस्से में अब इस खाद्य तेल का प्रसार लगभग डेढ़ एकड़ से अधिक क्षेत्र में हो चुका है।

किनारे के जल-क्षेत्र और वहां उगी जलकुंभी पर तेल की एक मोटी और चिपचिपी परत जम गई है। इससे पहले भी इस घटना से जुड़े विवरण सामने आए थे, जिसमें लगभग 8 हजार लीटर तेल बहने और नाले के जरिए तालाब तक पहुंचने का खुलासा हुआ था।