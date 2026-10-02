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बड़े तालाब में फैला 8 हजार लीटर सोयाबीन ऑयल, गाढ़ी परत से जलीय जीवन पर मंडराया संकट, एक्सपर्ट्स अलर्ट

भोपाल के कोहेफिजा चौराहे के पास अनियंत्रित टैंकर पलटने से हजारों लीटर सोयाबीन तेल सड़क पर बह गया था, जो अब बड़े तालाब तक जा पहुंचा है। इससे किनारे के ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Mohan Kumar
Publish Date: Fri, 02 Oct 2026 01:54:02 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Oct 2026 01:58:26 PM (IST)
बड़े तालाब में फैला 8 हजार लीटर सोयाबीन ऑयल, गाढ़ी परत से जलीय जीवन पर मंडराया संकट, एक्सपर्ट्स अलर्ट
बड़े तालाब में फैला 8 हजार लीटर सोयाबीन ऑयल (फाइल फोटो)

HighLights

  1. भोपाल के बड़े तालाब पर संकट मंडरा रहा है
  2. वीआईपी रोड हादसे के बाद जलकुंभी पर जमा रसायन
  3. जलीय जीवों की सांसों पर आफत

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी के वीआईपी रोड पर कोहेफिजा चौराहे के पास मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात एक अनियंत्रित टैंकर पलटने से हजारों लीटर सोयाबीन तेल सड़क पर बह गया था। हादसे के बाद यह तेल बहते हुए नाले के रास्ते शहर की जीवनरेखा कहे जाने वाले बड़े तालाब (Upper Lake) तक जा पहुंचा है। तालाब के बड़े हिस्से में अब इस खाद्य तेल का प्रसार लगभग डेढ़ एकड़ से अधिक क्षेत्र में हो चुका है।

किनारे के जल-क्षेत्र और वहां उगी जलकुंभी पर तेल की एक मोटी और चिपचिपी परत जम गई है। इससे पहले भी इस घटना से जुड़े विवरण सामने आए थे, जिसमें लगभग 8 हजार लीटर तेल बहने और नाले के जरिए तालाब तक पहुंचने का खुलासा हुआ था।


दूषित पानी और पर्यावरण संतुलन को खतरा

पानी की ऊपरी सतह पर तेल जमा हो जाने के कारण हवा और सूर्य की किरणें सीधे पानी के भीतर प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। इसके चलते जलीय वनस्पतियों में फोटोसिंथेसिस (प्रकाश संश्लेषण) बाधित हो रही है, जिससे पानी में घुले प्राकृतिक ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ने का गंभीर खतरा है।

सीवेज के मिश्रण से बदबू की आशंका

जिस जगह तेल का फैलाव हुआ है, वहां नाले का सीवेज और अन्य दूषित तत्व भी मिलते हैं। इससे क्षेत्र में पानी की शुद्धता खराब होने और तेज दुर्गंध फैलने का जोखिम बढ़ गया है। हालांकि, जलीय जीवों पर इसके सटीक प्रभाव का पता पानी के वैज्ञानिक नमूनों की जांच के बाद ही चलेगा।

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विशेषज्ञ की राय

तालाब के प्राकृतिक तंत्र में तेल का मिलना वहां के जलीय जीवन के लिए एक चिंताजनक स्थिति है। सतह पर जमा यह परत पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को रोकती है, जिससे पानी में ऑक्सीजन का स्तर गिर सकता है। डॉ शीतल शर्मा, टाउन प्लानर (बड़ा तालाब विशेषज्ञ)।