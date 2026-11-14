MP में 850 गंभीर मरीजों को मिला नया जीवन, CM बोले- 'जरूरतमंदों को इलाज दिलाना पुण्य कार्य'

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। जरूरतमंद नागरिकों की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान कर उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराना पुण्य कार्य है। ऐसे सेवा कार्यों में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। सेवा का सिलसिला कभी थमना नहीं चाहिए। यह बात मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार देर शाम अपने आवास पर पूर्णिमा श्री सेवा संगठन के पदाधिकारी और सदस्यों से चर्चा में कही।

26 हजार से अधिक लोगों की जांच

संगठन अब तक 104 शिविर लगाकर 26 हजार से अधिक लोगों की जांच करा चुका है। इनमें करीब 850 हृदय रोगियों और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों का उपचार कराया गया है।