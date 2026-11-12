स्वच्छता में फिर नंबर-1 बना MP: देश में सबसे ज्यादा 9 शहरों को पुरस्कार,राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में मध्य प्रदेश ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस वर्ष प्रदेश के नौ शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। यह देश के किसी भी राज्य के लिए सम्मानित नगरीय निकायों की सर्वाधिक संख्या है।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बुधवार को हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर, देवास, बुधनी और देपालपुर को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, अपर मुख्य सचिव संजय दुबे, आयुक्त संकेत भोंडवे, मिशन संचालक शिशिर गेमावत सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।

इंदौर (मेंटर) एवं देपालपुर (मेंटी) की जोड़ी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया इंदौर (स्वच्छ शहर जोड़ी – मेंटर, रैंक-2) : लगातार नौवें स्वच्छ सर्वेक्षण चक्र में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर इंदौर ने देश में स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता कायम रखी है। देपालपुर (स्वच्छ शहर जोड़ी – मेंटी, रैंक-2) : इंदौर के कुशल मार्गदर्शन में देपालपुर ने छोटे नगरीय निकायों के लिए क्षमता हस्तांतरण का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। निकाय ने शत-प्रतिशत घर-घर कचरा संग्रहण, चार प्रकार के स्रोत पृथक्करण को धरातल पर उतारा और लीगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक उपचार कर बहुमूल्य भूमि को अतिक्रमण एवं प्रदूषण से मुक्त कराया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हुए प्रदेश के शहर जबलपुर (स्वच्छ शहर रैंक-2, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वर्ग) : संस्थागत स्वच्छता प्रबंधन और वेस्ट-टू-एनर्जी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन। नगर निगम द्वारा 11.5 मेगावाट क्षमता वाला वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट पूर्ण क्षमता से संचालित किया जा रहा है। ‘बैकलेन से बेस्टलेन’ अभियान के तहत 150 से अधिक पिछली गलियों का कायाकल्प किया। 491 जीपीएस युक्त वाहनों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 550 टन कचरे का संग्रहण और मानिटरिंग की जा रही।

उज्जैन (स्वच्छ शहर रैंक-1, 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वर्ग) : शहर के सभी 54 वार्डों में 100 प्रतिशत कचरा पृथक्करण सुनिश्चित किया गया। धार्मिक स्थलों के पुष्पों से धूप-अगरबत्ती तथा घाटों पर छोड़े गए वस्त्रों से पेपर बैग का निर्माण किया जा रहा है। ‘मां शिप्रा कवच’ टीम के माध्यम से नदियों और घाटों की स्वच्छता सुनिश्चित की जा रही है। इससे सिंहस्थ-2028 के लिए जीरो वेस्ट आयोजन की मजबूत नींव रखी गई है। देवास (स्वच्छ शहर रैंक-1, 50 हजार से 3 लाख जनसंख्या वर्ग) : देवास ने लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर सतत उत्कृष्टता का परिचय दिया है। शहर ने बैकलेन सुधार, आरआरआर केंद्रों के प्रभावी संचालन, लीगेसी वेस्ट निस्तारण और उपचारित जल के पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। यह भी पढ़ें- स्वच्छता में इंदौर को झटका: 8 बार के चैंपियन की मॉनिटरिंग में भारी चूक, इन 4 कारणों से पिछड़ा शहर सागर (स्वच्छ शहर रैंक-3, 50 हजार से 3 लाख जनसंख्या वर्ग) : ऐतिहासिक सागर झील में गिरने वाले 47 नालों को टैप कर सीवेज उपचार प्रणाली से जोड़ा गया है। बुंदेली लोककला, फाग, दीवारी गायन और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से व्यापक स्वच्छता जागरूकता (आईईसी मॉडल) का प्रसार किया गया। बुधनी (स्वच्छ शहर रैंक-3, 20 हजार से कम जनसंख्या वर्ग) : शत-प्रतिशत घर-घर कचरा पृथक्करण, लीगेसी वेस्ट का समयबद्ध निस्तारण और नागरिक सहभागिता की। रीवा (स्वच्छ रिवर फ्रंट शहर, रैंक-1): शहर में 24×7 कमांड एंड कंट्रोल रूम और रियल-टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग स्थापित की गई है। बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के लागू किया गया ‘ट्विन-बिन मार्केट मॉडल’ तथा छह मेगावाट क्षमता की वेस्ट-टू-एनर्जी परियोजना रीवा की प्रमुख तकनीकी उपलब्धियां हैं।