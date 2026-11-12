स्वच्छता में इंदौर को झटका: 8 बार के चैंपियन की मॉनिटरिंग में भारी चूक, इन 4 कारणों से पिछड़ा शहर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लगातार आठ बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बनने के बाद इंदौर में इस वर्ष स्वच्छता व्यवस्था की नियमित निगरानी कमजोर पड़ती गई। अधिकारी सड़कों पर उतरकर जमीनी हालात देखने के बजाय कार्यालयों में बैठकर समीक्षा करते रहे।

यह मान लिया गया कि सर्वेक्षण दल के आने से पहले विशेष सफाई अभियान चलाकर शहर को फिर चमका दिया जाएगा। लेकिन इस बार यह रणनीति काम नहीं आई। दूसरे शहरों ने पूरे साल अपनी व्यवस्था मजबूत रखी और इंदौर पिछड़ गया।

मुख्य मार्ग चमके, गलियां उपेक्षित रहीं: नगर निगम का ध्यान मुख्य मार्गों की सफाई पर अधिक रहा, जबकि कॉलोनियों और बस्तियों में सफाई कमजोर होती गई। कई दिनों तक सफाईकर्मियों के नहीं पहुंचने और शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी बढ़ी।

रात की सफाई व्यवस्था हुई कमजोर: कभी इंदौर की पहचान रातभर चलने वाली सफाई व्यवस्था से थी। सुबह सड़कें साफ नजर आती थीं, लेकिन पिछले कई महीनों में यह व्यवस्था कमजोर पड़ गई। नियमित निगरानी में कमी का असर शहर की स्वच्छता पर पड़ा।

सार्वजनिक सुविधाघरों की बदहाली: कई सार्वजनिक सुविधाघरों में पानी की कमी, टूटे यूरिनल और खराब दरवाजों की समस्या बनी रही। कहीं गंदा पानी सड़कों पर बहता रहा तो कहीं नियमित सफाई नहीं हुई।

जनजागरूकता अभियान पड़े ठंडे: 'नो थू-थू' और 'सिग्नल आन, इंजन आफ' जैसे प्रभावी अभियान धीरे-धीरे ठंडे पड़ गए। इनकी निरंतरता टूटने से नागरिक सहभागिता भी कमजोर हुई।

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इंदौर आज भी नंबर-1 है

इंदौर ने मोस्ट इंस्पायरिंग सिटी के रूप में स्वच्छता के क्षेत्र में देशभर में अपनी नंबर वन की स्थिति कायम रखी है। इंदौर की स्वच्छता यात्रा अब इस रूप में एक नई श्रेणी में आगे बढ़ रही है। इंदौर की जनता अब केवल अपने शहर को स्वच्छ रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने का काम कर रही है। - पुष्यमित्र भार्गव, महापौर, इंदौर। डैशबोर्ड जारी होने पर दिखेगा बेहतर प्रदर्शन