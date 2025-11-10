10 में से 9 लोग नहीं जानते! मध्य प्रदेश के इन नामों में छिपा है उसकी पहचान का राज

डिजिटल डेस्क, भोपाल। जब हम भारत के नक्शे पर नजर डालते हैं, तो मध्य प्रदेश ठीक केंद्र में स्थित दिखाई देता है। भौगोलिक रूप से देश के हृदय स्थल पर बसा यह राज्य सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि भारत की विविधता, संस्कृति और प्राकृतिक संपदाओं का जीता-जागता प्रतीक है। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश को सिर्फ “भारत का दिल” ही नहीं, बल्कि कई और अद्भुत नामों से भी जाना जाता है। हर नाम अपने भीतर इस भूमि की एक नई कहानी, एक नई पहचान और एक नया गौरव समेटे हुए है।

भारत का दिल (Heart of India) मध्य प्रदेश को “भारत का दिल” कहना यूं ही नहीं है। यह राज्य देश के ठीक मध्य में बसा है और उत्तर तथा दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम करता है। विंध्य और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएं इसे दो भागों में विभाजित करती हैं, जो इसे भौगोलिक दृष्टि से विशेष बनाती हैं।

यहां की भूमि उत्तर के मैदानों से लेकर दक्षिण के पठारों तक का रूप धारण करती है, जिससे राज्य की भौगोलिक विविधता और समृद्ध प्राकृतिक स्वरूप सामने आता है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश न केवल भारत का केंद्र बिंदु है बल्कि देश की आत्मा को भी प्रतिबिंबित करता है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश का दूसरा नाम “टाइगर स्टेट” है। यह नाम इस राज्य को इसलिए मिला क्योंकि यहां भारत में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। वर्तमान में एमपी में लगभग 785 से अधिक बाघ निवास करते हैं। राज्य में बाघ संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। कान्हा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, पेंच और संजय जैसे टाइगर रिजर्व न केवल बाघों का घर हैं, बल्कि विश्वभर के पर्यटकों को आकर्षित करने वाले प्रमुख स्थल भी हैं। कुल मिलाकर 9 टाइगर रिजर्व होने के कारण मध्य प्रदेश बाघों के संरक्षण का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है।