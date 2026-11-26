अनुज मैना, भोपाल। गांवों को स्वच्छ बनाने के लिए प्रदेश में संसाधनों और निगरानी का सरकारी ढांचा तो खड़ा कर दिया गया है, लेकिन घरों से कचरा उठाने और उसका पृथक्करण करने की बुनियादी व्यवस्था अब भी बेहद कमजोर है। स्थिति यह है कि प्रदेश के 93 प्रतिशत गांवों में घरों से कचरा उठाने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। यही नहीं, 98 प्रतिशत जिलों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष सेल गठित होने का दावा किया गया है।

कचरे का चार तरह से पृथक्करण (सेग्रीगेशन) करने की व्यवस्था तो केवल दो प्रतिशत ग्राम पंचायतों तक ही पहुंच सकी है, जबकि लक्ष्य 15 प्रतिशत का रखा गया था। यानी गांवों में कचरा उठाने और उसे गीला, सूखा सहित चार श्रेणियों में अलग करने की व्यवस्था सरकारी लक्ष्य से भी काफी पीछे है।