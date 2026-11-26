नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। इंदौर के भागीरथपुरा में हुए बहुचर्चित दूषित पेयजल कांड में जिम्मेदार माने गए वरिष्ठ अधिकारियों की बहाली और नई पदस्थापनाओं ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई) ने घटना के बाद निलंबित किए गए तत्कालीन कार्यपालन यंत्री संजीव कुमार श्रीवास्तव को विभागीय जांच लंबित रहते हुए भी बहाल कर दिया है। उन्हें भोपाल स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय में पदस्थ किया गया है।

इससे पहले शासन तत्कालीन अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया का निलंबन समाप्त कर उन्हें रायसेन कलेक्टर और तत्कालीन निगमायुक्त दिलीप यादव को सागर कलेक्टर की अहम जिम्मेदारी सौंप चुका है। दूसरी ओर, नगर निगम के निचले स्तर के कर्मचारी आज भी दंड झेल रहे हैं।