भोपाल में पटाखे से 14 साल के बच्चे की फटी आंख, बारूद अंदर तक घुसा, हमीदिया में एक घंटे चला ऑपरेशन

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। हमीदिया अस्पताल में दीपावली की रात पटाखों से आंखों में चोट लगने के पांच मरीज पहुंचे। इनमें सबसे गंभीर मामला 14 साल के एक बच्चे का था। पटाखे के विस्फोट से उसकी आंख की बाहरी सफेद परत यानी स्क्लेरा पूरी तरह फट गई।

बारूद और पटाखे के कई छोटे-छोटे कण आंख के अंदर तक घुस गए। आंख में खून भर गया और लेंस भी प्रभावित हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे की आंख की रोशनी लगभग खत्म होने जैसी स्थिति है। एक घंटे चली सर्जरी, संक्रमण का खतरा बरकरार हमीदिया अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. एसएस कुबरे ने बताया कि बच्चे की आंख का ग्लोब यानी आंख का अंदरूनी हिस्सा खुल गया था। संक्रमण का खतरा कम करने के लिए तत्काल आपरेशन करना जरूरी था। डॉक्टरों ने करीब एक घंटे तक सर्जरी कर स्क्लेरल टियर रिपेयर किया। इसमें आंख की फटी हुई बाहरी परत को टांकों से बंद किया गया। हालांकि आंख के अंदर पटाखे के कण और काफी नुकसान होने के कारण संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है।