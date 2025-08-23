Bhopal में 3 साल के बच्चे को सांप ने काटा, फिर हुआ चमत्कार, ऐसे बची मासूम की जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। हमीदिया अस्पताल के शिशु रोग विभाग ने सर्पदंश से पीड़ित एक तीन साल के मासूम की जान बचाने में सफलता हासिल की है। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को इस बच्चे को सांप के काटने की आशंका के चलते जेपी अस्पताल से रेफर किया गया था। भर्ती के समय बच्चे की सांस ठीक से नहीं चल रही थी, इसलिए तुरंत ही उसे वेंटिलेटर पर रखा गया।

तीन साल के मासूम की ऐसे बची जान डॉक्टरों ने एंटी स्नेक वेनम और अन्य जरूरी उपचार शुरू किए, लेकिन शुरुआत में दवा का असर नहीं दिखा। हालत गंभीर होने पर 40 वायल एंटी स्नेक वेनम लगाना पड़ा। सांप के जहर की वजह से बच्चा बेहोश था और उसका ब्लड प्रेशर भी काफी बढ़ गया था। आईसीयू में लगातार निगरानी और गहन उपचार के बाद चौथे दिन बच्चे ने आंखें खोलीं और परिजनों को पहचानना शुरू किया।