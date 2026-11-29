भोपाल में शाहपुरा झील के वेटलैंड से हटेगी 50 मीटर लंबी सड़क, NGT ने दिए निर्देश
प्रदेश के सभी वेटलैंड और जलस्रोतों का चार महीने में सैटेलाइट मैपिंग, जीआईएस, राजस्व रिकॉर्ड और डीजीपीएस से सीमांकन होगा।
Publish Date: Sun, 29 Nov 2026 02:29:04 PM (IST)Updated Date: Sun, 29 Nov 2026 02:29:04 PM (IST)
शाहपुरा झील के वेटलैंड में बनाई गई 50 मीटर लंबी सड़क । फाइल फोटो
HighLights
- शाहपुरा झील के वेटलैंड में बनाई गई 50 मीटर लंबी सड़क
- सड़क हटाने और मिट्टी-मलबा बाहर निकालने के निर्देश दिए
- सैटेलाइट मैपिंग, जीआईएस, राजस्व रिकॉर्ड और डीजीपीएस से सीमांकन
नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) वेटलैंड, जलस्रोतों आदि को लेकर सख्त हो गया है। एनजीटी की भोपाल बेंच ने नितिन सक्सेना बनाम मध्यप्रदेश राज्य वेटलैंड प्राधिकरण व अन्य मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए आदेश जारी किए हैं। जिनमें शाहपुरा झील के वेटलैंड क्षेत्र में बनाई गई 50 मीटर लंबी सड़क को हटाने के साथ ही मिट्टी, मलबा निकालने को कहा है।
वहीं मध्यप्रदेश के सभी वेटलैंड व जलस्रोतों का चार महीने में सीमांकन, सत्यापन सैटेलाइट नक्शे, जीआईएस, राजस्व रिकॉर्ड व डीजीपीएस सर्वे की मदद से करवाना होगा।
50 मीटर लंबा रास्ता बना
एनजीटी ने यह जिम्मेदारी मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव और राज्य वेटलैंड प्राधिकरण को तय समय में पूरी कराने के लिए सौंपी है। मामले की अगली सुनवाई आठ दिसंबर 2026 को होगी।जिसमें विभागों को सीमांकन, अतिक्रमण और पूर्व आदेशों के पालन से जुड़ी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
एनजीटी में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता नितिन सक्सेना ने बताया कि प्री-मानसून नाला सफाई के दौरान नगर निगम ने शाहपुरा झील से निकली गाद और मिट्टी को झील के किनारे डाल दिया। इससे वेटलैंड का जलभराव क्षेत्र प्रभावित हुआ और करीब 50 मीटर लंबा रास्ता बन गया।
वेटलैंड में किया गया हस्तक्षेप
एनजीटी ने इसे वेटलैंड में किया गया हस्तक्षेप मानते हुए सड़क को तत्काल हटाने और भरी गई मिट्टी-मलबा निर्धारित लैंडफिल साइट या झील की सीमा से बाहर ले जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं एनजीटी ने दो सितंबर के पूर्व आदेश के बावजूद मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य वेटलैंड प्राधिकरण और नगर निगम की ओर से कार्रवाई रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। सभी संबंधित विभागों को अगली सुनवाई से कम से कम एक दिन पहले कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं।
वेटलैंड की सीमाओं पर लगाने होंगे स्तंभ
एनजीटी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप प्रदेश के सभी वेटलैंड और जलस्रोतों का सीमांकन कराने को कहा है। इसमें पहले सैटेलाइट डेटा के आधार पर संभावित सीमा तय होगी। इसके बाद मौके पर जाकर जियो-टैग फोटो के साथ भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
जीआईएस विशेषज्ञ सैटेलाइट नक्शों को खसरा नक्शों से मिलाएंगे। राजस्व रिकॉर्ड और सामान्य मानसून के दौरान जलभराव वाले क्षेत्र की जांच के बाद अंतिम सीमा तय होगी। इसके बाद डीजीपीएस से सटीक सीमा निर्धारित कर सीमा स्तंभ लगाए जाएंगे। इनका रिकार्ड अलग रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
एनजीटी ने 2.25 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले जलस्रोतों और वेटलैंड की भी पहचान करने के निर्देश दिए हैं। इनकी अधिसूचना के बाद तार फेंसिंग और सीमा स्तंभ लगाए जाएंगे। जलस्रोतों के आसपास सघन पौधरोपण भी कराया जाएगा।
एमपीपीसीबी भवन और स्कूल का होगा सीमांकन
संयुक्त समिति की रिपोर्ट में शाहपुरा झील के किनारे मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय भवन और एक सरकारी स्कूल के भवन को लेकर भी अतिक्रमण का उल्लेख किया है। एनजीटी ने भोपाल कलेक्टर और राज्य वेटलैंड प्राधिकरण को संबंधित क्षेत्र का सीमांकन कराने के निर्देश दिए हैं। वेटलैंड क्षेत्र में अतिक्रमण मिलने पर तत्काल कार्रवाई कर एक सप्ताह में रिपोर्ट पेश करनी होगी।
एसडीओ देगा व्यक्तिगत शपथ पत्र
शाहपुरा झील के प्रतिबंधित क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर संबंधित एसडीओ को व्यक्तिगत शपथ पत्र देना होगा।इसमें उन्हें प्रमाणित करना होगा कि फुल टैंक लेवल क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नहीं है और झील में बिना उपचारित सीवेज या गंदा पानी नहीं पहुंच रहा है।