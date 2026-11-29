नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) वेटलैंड, जलस्रोतों आदि को लेकर सख्त हो गया है। एनजीटी की भोपाल बेंच ने नितिन सक्सेना बनाम मध्यप्रदेश राज्य वेटलैंड प्राधिकरण व अन्य मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए आदेश जारी किए हैं। जिनमें शाहपुरा झील के वेटलैंड क्षेत्र में बनाई गई 50 मीटर लंबी सड़क को हटाने के साथ ही मिट्टी, मलबा निकालने को कहा है।

वहीं मध्यप्रदेश के सभी वेटलैंड व जलस्रोतों का चार महीने में सीमांकन, सत्यापन सैटेलाइट नक्शे, जीआईएस, राजस्व रिकॉर्ड व डीजीपीएस सर्वे की मदद से करवाना होगा। 50 मीटर लंबा रास्ता बना एनजीटी ने यह जिम्मेदारी मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव और राज्य वेटलैंड प्राधिकरण को तय समय में पूरी कराने के लिए सौंपी है। मामले की अगली सुनवाई आठ दिसंबर 2026 को होगी।जिसमें विभागों को सीमांकन, अतिक्रमण और पूर्व आदेशों के पालन से जुड़ी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

एनजीटी में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता नितिन सक्सेना ने बताया कि प्री-मानसून नाला सफाई के दौरान नगर निगम ने शाहपुरा झील से निकली गाद और मिट्टी को झील के किनारे डाल दिया। इससे वेटलैंड का जलभराव क्षेत्र प्रभावित हुआ और करीब 50 मीटर लंबा रास्ता बन गया। वेटलैंड में किया गया हस्तक्षेप

एनजीटी ने इसे वेटलैंड में किया गया हस्तक्षेप मानते हुए सड़क को तत्काल हटाने और भरी गई मिट्टी-मलबा निर्धारित लैंडफिल साइट या झील की सीमा से बाहर ले जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं एनजीटी ने दो सितंबर के पूर्व आदेश के बावजूद मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य वेटलैंड प्राधिकरण और नगर निगम की ओर से कार्रवाई रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। सभी संबंधित विभागों को अगली सुनवाई से कम से कम एक दिन पहले कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए हैं।