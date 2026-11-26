नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए नगर निगम ने जिस काम पर लाखों रुपये खर्च किए, अब उसी काम को दो से तीन महीने के भीतर मिटाया जा रहा है। भेल दशहरा मैदान से जंबूरी मैदान की ओर जाने वाले मार्ग पर करीब ढाई से तीन महीने पहले नगर निगम ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की राशि से पेवर ब्लॉक लगवाए थे।

इनका उद्देश्य सड़क किनारे की कच्ची जमीन को ढंककर धूल उड़ने से रोकना था, लेकिन अब आर्मी डे परेड की तैयारियों के लिए सड़क चौड़ीकरण के नाम पर इन्हीं पेवर ब्लॉक को उखाड़ा जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इन्हें एक-एक करके निकालकर दोबारा इस्तेमाल करने के बजाय मशीन के माध्यम से तोड़कर उखाड़ा जा रहा है। यानी सरकारी राशि से लगाए गए पेवर ब्लॉक दोबारा उपयोग के लायक भी नहीं बच रहे हैं। वहीं, नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि आर्मी-डे परेड के आयोजन की जानकारी अचानक मिली थी।