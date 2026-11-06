भोपाल में 75 वर्षीय वृद्धा की लूट के बाद हत्या, मुंह पर मुक्के मारकर निकाला सोने का दांत, आरोपी फरार

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शाहजहांनाबाद की वाजपेयी नगर मल्टी में 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला से लूटपाट के बाद बदमाशों ने निर्मम हत्या कर दी है। बदमाशों ने घर में घुसकर कलरी देवी पर बुरी तरह हमला किया। उन्होंने वृद्धा के शरीर से सोने की नाक की लौंग, कान के झुमके और पैरों की पायल तक उतार ली। इतना ही नहीं क्रूरता की हदें पार करते हुए बदमाश ने उनके चेहरे और मुंह पर ताबड़तोड़ मुक्के मारे, जिससे सोने के नकली दांत तक टूट गए। इसके बाद दांत में लगा सोना भी निकाल लिया।
लूटपाट का विरोध करने पर आरोपितों ने उनका गला दबाकर जान ले ली। वारदात के बाद आरोपित घर से फरार हो गए और वृद्धा का शव बाथरूम के सामने पड़ा रहा। पड़ोसी महिला की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने शव को जब्त कर शुक्रवार को पोस्टमार्टम करवाया है। आरोपित की तलाश के लिए पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और परिचितों से पूछताछ कर रही है।
पुलिस के अनुसार कलरी देवी अपने इकलौते मूक-बधिर बेटे के साथ वाजपेयी नगर मल्टी के एक फ्लैट में रहती थीं। बेटा श्यामला हिल्स स्थित एक सरकारी कार्यालय में नौकरी करता है। उनकी चार बेटियां हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। घटना के समय बेटा ड्यूटी पर गया था और घर में वृद्धा अकेली थीं। शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे पड़ोस में रहने वाली वर्षा ने वृद्धा से बात की थी।
शाम करीब 4:30 बजे वह काम से लौटकर आई तो फ्लैट का दरवाजा खुला देखा। आवाज लगाने पर कोई जवाब नहीं मिला तो वह अंदर पहुंचीं। वहां बाथरूम के सामने कलरी देवी अचेत अवस्था में पड़ी थीं। उनके गले पर चोट के निशान थे और खून भी निकला हुआ था। शोर सुनकर पड़ोसी और रिश्तेदार पहुंचे।
वारदात में सबसे क्रूर पहलू यह सामने आया है कि आरोपितों ने वृद्धा के नकली दांत में लगा सोना भी नहीं छोड़ा। दांत तोड़कर सोना निकालने से आशंका है कि बदमाशों को महिला के गहनों और दांत में सोना होने की जानकारी पहले से थी।
घटनास्थल पर संघर्ष के निशान मिले हैं। शरीर पर कई चोटें हैं। गले पर खून के निशान भी मिले है। शुक्रवार को शव का पीएम किया गया है, जिसके बाद पीएम रिपोर्ट में मौत के कारण स्पष्ट हो सकेंगे।
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पुलिस यह पता लगा रही है कि कलरी देवी के घर कौन-कौन आता-जाता था और उनकी दिनचर्या की जानकारी किन लोगों को थी। बेटे और अन्य स्वजनों से भी पूछताछ की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। क्षेत्र के गुंडे-बदमाशों की जानकारी भी जुटाई जा रही है।
पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी अनिल वाजपेयी के नेतृत्व में एसआइटी गठित की है। इसमें शाहजहानाबाद थाना प्रभारी यूपीएस चौहान, गौतम नगर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर, इंस्पेक्टर राजवीर और योगिता के साथ क्राइम व साइबर टीम को शामिल किया गया है। आरोपित की गिरफ्तारी और सूचना देने में मदद करने वाले के लिए 10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है।