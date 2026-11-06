ट्रैक्टर-ट्रालियों से अवैध रेत परिवहन पर नकेल की तैयारी, परिवहन आयुक्त बोले- शोरूम से ही लगाकर मिलेगा GPS

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में खनिजों के अवैध परिवहन को रोकने के लिए वाहनों पर माइनिंग फास्टैग (आरएफआइडी) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन ट्रैक्टर-ट्राली से अवैध परिवहन को रोकने के लिए निगरानी का कोई सिस्टम नहीं है। इसमें पुलिस, वन और खनिज अमला सफल नहीं हो पा रहा है। दरअसल कृषि उपयोग के इन ट्रैक्टर-ट्रालियों पर माइनिंग फास्टैग लगाने का कोई सिस्टम ही नहीं बनाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने चंबल में अवैध खनन रोकने के लिए रेत परिवहन करने वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाने के निर्देश दिए थे। चंबल नदी से होने वाले अवैध रेत का परिवहन ज्यादातर ट्रैक्टर-ट्रालियों से होता है। जीपीएस ट्रैक्टर में कहां लगाएं, उसका खर्च कौन दे और सबसे बड़ी परेशानी यह कि उसकी मॉनीटरिंग कैसे करें।