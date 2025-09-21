Indian Railways: रेलवे की बड़ी सौगात...दशहरा, दिवाली और छठ पर भोपाल मंडल से गुजरेंगी स्पेशल ट्रेनें

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रेलवे प्रशासन ने दशहरा, दिवाली और छठ जैसे त्योहारी मौसम में यात्रियों की सुविधा और यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए विशेष फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें भोपाल मंडल के प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेंगी और विभिन्न गंतव्यों जैसे बरौनी, जयनगर, समस्तीपुर और बलिया को जोड़ेंगी। यात्रियों की बढ़ती यात्रा मांग को ध्यान में रखते हुए, इन स्पेशल ट्रेनों में एसी, स्लीपर और जनरल कोच उपलब्ध होंगे।

ये स्पेशल ट्रेनें

उधना-बलिया-उधना स्पेशल (साप्ताहिक)

ट्रेन 09041: उधना से गुरुवार को सुबह 06:40 बजे प्रस्थान, अगले दिन रात 8:15 बजे बलिया पहुंचेगी। (25 सितम्बर - 9 अक्टूबर)

ट्रेन 09042: बलिया से शुक्रवार को रात 11:30 बजे प्रस्थान, रविवार को रात 12:45 बजे उधना पहुंचेगी।(26 सितंबर - 10 अक्टूबर)

उधना-बरौनी-उधना स्पेशल (द्वि-साप्ताहिक)

ट्रेन 09033: उधना से मंगलवार और शनिवार को रात 8:35 बजे प्रस्थान, गुरुवार और सोमवार को सुबह 05 बजे बरौनी पहुंचेगी। (20 सितम्बर - 07 अक्टूबर)

ट्रेन 09034: बरौनी से गुरुवार और सोमवार को सुबह 06:45 बजे प्रस्थान, अगले दिन शाम 7 बजे उधना पहुंचेगी। (22 सितम्बर - 09 अक्टूबर)

उधना-जयनगर-उधना स्पेशल (साप्ताहिक)

ट्रेन 09067: उधना से रविवार को रात 12:20 बजे प्रस्थान, अगले दिन रात 8:30 बजे जयनगर पहुंचेगी। (21 सितम्बर - 5 अक्टूबर)

ट्रेन 09068: जयनगर से सोमवार को रात 11:30 बजे प्रस्थान, बुधवार को रात 12:30 बजे उधना पहुंचेगी। (22 सितम्बर - 6 अक्टूबर)

उधना-समस्तीपुर-उधना स्पेशल (साप्ताहिक)

ट्रेन 09069: उधना से रविवार को रात 8:35 बजे प्रस्थान, मंगलवार को रात 2 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी। (21 सितम्बर - 05 अक्टूबर)

ट्रेन 09070: समस्तीपुर से मंगलवार को सुबह 05 बजे प्रस्थान, अगले दिन दोपहर 2 बजे उधना पहुंचेगी। (23 सितम्बर - 07 अक्टूबर)