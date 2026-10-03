भोपाल में चाइनीज मांझे से बाइक सवार कॉन्स्टेबल की गर्दन कटी; गले पर आया गहरा घाव, बाल-बाल बची जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रतिबंध के बावजूद शहर में चाइनीज मांझे का इस्तेमाल किस तरह लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है, इसका खतरनाक उदाहरण शुक्रवार शाम पॉलीटेक्निक चौराहे के पास सामने आया। तलैया थाने में पदस्थ आरक्षक रवि शिल्पी बाइक से घर लौट रहे थे, तभी गांधी भवन के सामने अचानक पतंग का मांझा उनकी गर्दन से जा टकराया। बाइक की रफ्तार में मांझे ने उनकी गर्दन को काट दिया। रवि ने तत्काल बाइक रोककर खुद को संभाला। कुछ ही देर में गर्दन से खून बहने लगा।

राहगीरों ने उन्हें हमीदिया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने घाव पर टांके लगाए। उपचार के बाद शनिवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। ड्यूटी से घर जा रहा था आरक्षक रवि ने पुलिस को बताया कि वह नेहरूनगर पुलिस लाइन में रहते हैं। शुक्रवार शाम करीब 6:40 बजे ड्यूटी खत्म करने के बाद तलैया थाने से बाइक से घर जा रहे थे। पॉलीटेक्निक चौराहा पार कर गांधी भवन के सामने पहुंचे ही थे कि उन्हें सामने हवा में मांझा दिखाई दिया। वह कुछ समझ पाते, इससे पहले मांझा गर्दन में फंस चुका था। धारदार मांझे से गर्दन पर कट लगते ही उन्होंने ब्रेक लगाकर बाइक रोक दी।