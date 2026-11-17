एमपी में गजब का फर्जीवाड़ा... सरकारी अधिकारी बनने के लिए बनाया फर्जी नियुक्ति पत्र, सुरक्षा व हवाई यात्रा भी जोड़ी

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सरकारी रुतबा और सुविधाएं हासिल करने के लिए एक व्यक्ति ने खुद को मध्यप्रदेश अभियोजन विभाग का अतिरिक्त निदेशक (न्याय) बताने के लिए शासन के नाम से फर्जी नियुक्ति आदेश तैयार कर लिया। यही नहीं, नियुक्ति के साथ 3.85 लाख रुपये मासिक वेतन, 24 घंटे पांच सशस्त्र सुरक्षाकर्मी, सरकारी बंगला, प्रत्येक जिले में सरकारी वाहन और राष्ट्रीय स्तर पर असीमित हवाई यात्रा जैसी सुविधाओं का आदेश भी तैयार किया गया।

आरटीआइ आवेदन से खुला फर्जीवाड़े का राज हालांकि, यह फर्जीवाड़ा तब उजागर हुआ, जब एक आरटीआइ कार्यकर्ता ने विभाग से संबंधित पद पर नियुक्ति की जानकारी मांगी। जांच में दस्तावेज फर्जी पाए जाने के बाद अरेरा हिल्स पुलिस ने अमित कुमार तिवारी के खिलाफ धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और कूटरचना सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि फर्जी आदेश किसने और कहां प्रस्तुत किए थे।