Bhopal रेलवे स्टेशन के बाहर कार ने 4 लोगों को मारी टक्कर, गुस्साई भीड़ ने कार पर पथराव कर किया हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मंगलवारा थाना क्षेत्र स्थित भोपाल रेलवे स्टेशन के छह नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर सोमवार रात आठ बजे एक सफेद रंग की कार ने चार लोगों को टक्कर मार दी। घटना के बाद लोगों को ने कार को घेरकर अच्छा खासा हंगामा मचाया और कार पर पथराव कर दिया। हादसे के बाद कार सवार ने कार लेकर भागने का प्रयास किया था। इस हादसे में तीन अन्य लोग कार की चपेट में आ गए। गनीमत रही कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। सभी को पैर में चोट हैं। हादसे से गुस्साई भीड़ ने कार में तोड़फोड़ कर दी।
कार का चालक आइटीबीपी (इंडो-तिब्बती बार्डर पुलिस) आरक्षक बताया जा रहा है और पुलिस को शंका है कि वह शराब के नशे में कार चला रहा था। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार जब्त कर आरोपित चालक को हिरासत में ले लिया है। उसे मेडिकल के लिए भेजा गया है। साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया।
मंगलवारा थाना प्रभारी अजय सोनी ने बताया कि कानासैया बिलखिरिया निवासी 40 वर्षीय राजेंद्र सिंह आइटीबीपी में आरक्षक है और किसी परिचित को लेकर सोमवार रात करीब आठ बजे अल्पना तिराहा की तरफ से भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेट फार्म नंबर-छह की तरफ रहा था। कार ने सड़क से गुजर रहे एक युवक को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कार चालक ने कार की रफ्तार बढ़ाकर मौके से तेजी से निकलने का प्रयास और रास्ते में तीन अन्य लोगों को टक्कर मारी। इस हादसे में चार लोग घायल हुए हैं।
टक्कर मारने के बाद आगे जाकर उसे भागने की जगह नहीं मिली तो रुक गया। भीड़ ने रुकते ही कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। हंगाम होता देख ट्रैफिक का एक जवान मौके पर पहुंचा और उसने लोगों को समझाइश दी। इसी बीच मंगलवारा थाना पुलिस भी पहुंच गई थी। हादसे के बाद भीड़ से डरा सहमा ड्राइवर कार में बैठा रहा। पुलिस ने उसे कार से बाहर निकाला और मेडिकल के लिए लेकर अस्पताल पहुंची।