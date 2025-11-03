Bhopal रेलवे स्टेशन के बाहर कार ने 4 लोगों को मारी टक्कर, गुस्साई भीड़ ने कार पर पथराव कर किया हंगामा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मंगलवारा थाना क्षेत्र स्थित भोपाल रेलवे स्टेशन के छह नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर सोमवार रात आठ बजे एक सफेद रंग की कार ने चार लोगों को टक्कर मार दी। घटना के बाद लोगों को ने कार को घेरकर अच्छा खासा हंगामा मचाया और कार पर पथराव कर दिया। हादसे के बाद कार सवार ने कार लेकर भागने का प्रयास किया था। इस हादसे में तीन अन्य लोग कार की चपेट में आ गए। गनीमत रही कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। सभी को पैर में चोट हैं। हादसे से गुस्साई भीड़ ने कार में तोड़फोड़ कर दी।

चालक का नशे में होने का शक कार का चालक आइटीबीपी (इंडो-तिब्बती बार्डर पुलिस) आरक्षक बताया जा रहा है और पुलिस को शंका है कि वह शराब के नशे में कार चला रहा था। हंगामे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने कार जब्त कर आरोपित चालक को हिरासत में ले लिया है। उसे मेडिकल के लिए भेजा गया है। साथ ही घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया।