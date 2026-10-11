'माफी मांगता रहा मासूम, पीटते रहे प्रिंसिपल': भोपाल में चौथी के छात्र को इतना पीटा कि कान से सुनाई देना हुआ बंद, थाने पहुंचा मामला

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राजधानी के प्रतिष्ठित फादर एग्नेल स्कूल में एक बार फिर अनुशासन के नाम पर क्रूरता का मामला सामने आया है। स्कूल में चौथी कक्षा के एक छात्र के साथ प्रिंसिपल द्वारा कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट करने का मामला तूल पकड़ गया है।

घटना 8 अक्टूबर की है, जिसके बाद छात्र के चेहरे और कंधे पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं। प्रताड़ना के इस गंभीर मामले के बाद मासूम को कान से सुनने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

पीड़ित छात्र के पिता उजेर अहमद ने इस अमानवीय घटना की शिकायत गांधी नगर थाने में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छात्र का हमीदिया अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया है। माफी मांगी फिर भी पीटा छात्र के पिता उजेर अहमद ने बताया कि 8 अक्टूबर की शाम जब उनका बेटा स्कूल से घर लौटा, तो वह काफी डरा हुआ था। उसने रोते हुए परिजनों को बताया कि स्कूल के प्रिंसिपल मनोहर काटा ने उसके साथ जमकर मारपीट की। मासूम का कहना था कि वह लगातार हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन प्रिंसिपल ने उसकी एक नहीं सुनी। पिता के अनुसार, मारपीट के बाद से बच्चे को कान से सुनाई देना बंद हो गया था। घर पहुंचने पर अचानक चक्कर आने से वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। बच्चे के चेहरे और कंधे पर पिटाई के स्पष्ट निशान देखे जा सकते हैं।