भोपाल में टहलने निकले वकील का 6 दिन से कोई सुराग नहीं; स्कूटी की डिग्गी में मिला मोबाइल, अपहरण का केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के ईसरानी मार्केट से 29 वर्षीय वकील संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। वह 5 अक्टूबर की रात टहलने निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। स्वजनों को तलाश के दौरान उसका मोबाइल घर के पास खड़ी स्कूटी की डिग्गी में मिला।

पुलिस के अनुसार विशाल रामनानी अपनी बहन गरिमा रामनानी के साथ ईसरानी मार्केट में रहता है। दोनों भोपाल न्यायालय में वकालत करते हैं। 5 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे गरिमा घर पहुंची, जबकि विशाल टहलने के लिए बाहर निकला।

पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

रात करीब 11 बजे उसे अपने दोस्त राजू सरदार के साथ कॉलोनी में घूमते देखा गया था। रात 12 बजे तक विशाल के नहीं लौटने पर बहन ने उसे फोन लगाया, लेकिन मोबाइल बंद मिला।

डिग्गी में मिला मोबाइल

आसपास तलाश करने और दोस्त से पूछताछ के बाद भी उसका पता नहीं चला। उसका मोबाइल स्कूटी की डिग्गी में मिला। लापता होने के समय उसने नीली फुल टीशर्ट और काला लोअर पहना था।