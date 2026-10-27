भोपाल में दंपत्ति ने एक साथ घर में लगाई फांसी, बच्चों के कमरे की कुंडी बाहर से थी बंद, मृतक के भाई ने लगाया प्रताड़ना का आरोप

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के ग्रामीण इलाके ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम रायपुरा में एक दंपति ने घर के भीतर सोमवार सुबह फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतकों की पहचान 35 वर्षीय सुरेंद्र सिलावट और उनकी 34 वर्षीय पत्नी मोनाबाई के रूप में हुई है। दंपति के दो बच्चे (एक 11 वर्षीय बेटी और नौ वर्षीय बेटा) हैं। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और 2012 में प्रेम विवाह किया था। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के बाद स्वजनों के सुपुर्द कर दिया है।

बंद दरवाजे की खिड़की से दिखे फंदे पर लटके शव ईंटखेड़ी थाने के एसआई नवीन गौर के अनुसार, सुरेंद्र सिलावट निर्माणाधीन इमारतों में सेंट्रिंग बांधने का ठेका लेते थे, जबकि उनकी पत्नी मोनाबाई स्व-सहायता समूह से जुड़ी थीं और जरूरत पड़ने पर खेतों में भी काम करती थीं। सोमवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे जब पड़ोसी किसी काम से उनके घर पहुंचे, तो मुख्य दरवाजा बंद मिला।

खिड़की से झांकने पर दंपति के शव रसोई वाले कमरे में फंदे पर लटके दिखे, जबकि दोनों बच्चे दूसरे कमरे में थे और उनके कमरे की कुंदी बाहर से लगाई गई थी। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस और चौकीदार को सूचना दी। सुसाइड नोट नहीं मिला, घरेलू कलह की आशंका मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तलाशी लेने पर कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पिछले कुछ दिनों से घरेलू बातों को लेकर दंपति के बीच अनबन चल रही थी।