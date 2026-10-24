बिजली उपभोक्ताओं को डिजिटल तोहफा, भोपाल में लगे 5 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर, 16 जिलों में संख्या 13.20 लाख के पार

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर में बिजली उपभोक्ताओं को डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्मार्ट मीटर लगाने का काम लगातार जारी है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अनुसार, भोपाल शहर वृत्त में अब तक 5 लाख तीन हजार 604 स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं, कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 16 जिलों में कुल 13 लाख 20 हजार 325 स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

स्मार्ट मीटर स्थापना के काम में तेजी कंपनी के अनुसार, स्मार्ट मीटर के माध्यम से उपभोक्ता बिजली की खपत की जानकारी प्राप्त करने के साथ ही बिलिंग और खपत की ऑनलाइन निगरानी कर सकते हैं। मोबाइल ऐप के जरिए बिजली की खपत पर नजर रखने और ऊर्जा बचाने में भी मदद मिलती है। कंपनी द्वारा भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के विभिन्न वृत्तों में स्मार्ट मीटर स्थापना का काम तेजी से किया जा रहा है।