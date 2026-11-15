ऑफिस जा रही महिला पत्रकार को डंपर ने कुचला, मौके पर हुई मौत, भोपाल के भदभदा चौराहे पर हुआ हादसा

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भदभदा चौराहे पर रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में बाइक टैक्सी पर सवार महिला पत्रकार की दर्दनाक मौत हो गई। डंपर को ओवरटेक कर आगे निकलने के बाद सामने मेट्रो की बैरिकेडिंग देखकर बाइक टैक्सी चालक ने स्कूटी मोड़ी, तभी पास से गुजर रही बाइक ने कट मार दिया। इससे स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई।
इसी दौरान पीछे से आ रहे मलबे से भरे 12 पहिया डंपर का पहिया महिला पत्रकार के सिर और हाथ के ऊपर से गुजर गया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टैक्सी राइडर भी सड़क पर गिरकर घायल हो गया। कमलानगर पुलिस ने डंपर जब्त कर लिया है। उसका चालक मौके से फरार हो गया।
पुलिस के अनुसार 25 वर्षीय सपना कुमारी मूल रूप से बिहार के बक्सर जिले की रहने वाली थीं। भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक मीडिया संस्थान में नौकरी कर रही थीं।
वह नीलबड़ में किराये से रहती थीं और उनका कार्यालय टीटी नगर क्षेत्र में है। रविवार सुबह करीब आठ बजे उन्होंने कार्यालय जाने के लिए बाइक टैक्सी बुक की थी। नीलबड़ निवासी टैक्सी राइडर प्रवीण मिश्रा उन्हें स्कूटी से लेकर जा रहे थे।
भदभदा चौराहे पर रोटरी के आगे रातीबड़ की ओर से आ रहे डंपर को ओवरटेक करने के बाद स्कूटी के सामने मेट्रो की बैरिकेडिंग आ गई। चालक ने रास्ता बदलने के लिए स्कूटी मोड़ी, तभी एक बाइक ने कट मार दिया। इससे प्रवीण और सपना सड़क पर गिर पड़े। पीछे से आ रहे डंपर का पहिया सपना के सिर और हाथ के ऊपर से निकल गया। प्रवीण सड़क पर घिसटने से हाथ-पैर में चोट लगने के कारण घायल हो गए।
यह भी पढ़ें- 41 साल से जिस मंदिर में की सेवा, वहीं आरती के बाद पट बंद करते समय पुजारी ने तोड़ा दम, घटना CCTV में कैद
कमलानगर थाना प्रभारी निरूपा पांडे ने बताया कि डंपर जब्त कर लिया गया है। चालक की तलाश की जा रही है। डंपर के परिवहन संबंधी दस्तावेज सुबह नौ बजे तक के दिखाए गए हैं। पुलिस उनकी जांच कर रही है।