ऑफिस जा रही महिला पत्रकार को डंपर ने कुचला, मौके पर हुई मौत, भोपाल के भदभदा चौराहे पर हुआ हादसा

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भदभदा चौराहे पर रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में बाइक टैक्सी पर सवार महिला पत्रकार की दर्दनाक मौत हो गई। डंपर को ओवरटेक कर आगे निकलने के बाद सामने मेट्रो की बैरिकेडिंग देखकर बाइक टैक्सी चालक ने स्कूटी मोड़ी, तभी पास से गुजर रही बाइक ने कट मार दिया। इससे स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई।

इसी दौरान पीछे से आ रहे मलबे से भरे 12 पहिया डंपर का पहिया महिला पत्रकार के सिर और हाथ के ऊपर से गुजर गया। उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टैक्सी राइडर भी सड़क पर गिरकर घायल हो गया। कमलानगर पुलिस ने डंपर जब्त कर लिया है। उसका चालक मौके से फरार हो गया।