41 साल से जिस मंदिर में की सेवा, वहीं आरती के बाद पट बंद करते समय पुजारी ने तोड़ा दम, घटना CCTV में कैद

नईदुनिया प्रतिनिधि, खुरई। खुरई रेलवे स्टेशन के पास स्थित श्री गिरजेश्वर मंदिर में शनिवार रात भजन-कीर्तन के बाद 78 वर्षीय पुजारी अनंतराम रिछारिया की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। वे हर शनिवार की तरह मंदिर में आयोजित भजन-कीर्तन में शामिल हुए थे। भजन की धुन पर झूमते और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते पुजारी ने शायद नहीं सोचा होगा कि यह उनकी आखिरी आरती होगी।

कीर्तन और प्रसाद वितरण के बाद जब वे गर्भगृह के पट बंद करने पहुंचे, तभी अचानक चक्कर आने से गिर पड़े। मंदिर परिसर में मौजूद लोग उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है।