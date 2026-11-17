नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार में शादी का झांसा देकर एक विदेशी युवक द्वारा महिला का शारीरिक शोषण करने का मामला सामने आया है। आरोपित ने पहले महिला से दोस्ती की और फिर उसके पति से तलाक होने के बाद शादी करने का भरोसा दिलाया। इसके बाद फरवरी 2026 में घर पहुंचकर पहली बार शारीरिक संबंध बनाए।

महिला का आरोप है कि शादी का भरोसा देकर आरोपित कई बार उसका शारीरिक शोषण करता रहा। हाल ही में उसे पता चला कि आरोपित का एक अन्य युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की।