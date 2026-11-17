राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में अवैध कालोनियां बनने से रोकने के लिए तैयार किया गया एकीकृत कालोनी विकास अधिनियम विधेयक सात दिसंबर से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत नहीं होगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली वरिष्ठ सचिव समिति के समक्ष इसका प्रारूप प्रस्तुत किया गया था लेकिन इसे सुधार के लिए लौटा दिया गया।

इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में एक समान कालोनाइजर एक्ट लाए जाने के नियम बनाने के साथ ही अवैध कालोनी काटने पर 10 साल की जेल और दो करोड़ रुपये जुर्माना लगाने का प्राविधान प्रस्तावित है। अधिकारियों की आपत्तियों के कारण अटका विधेयक बता दें, पहले इसे इसी वर्ष अप्रैल में लागू करने की बात की जा रही थी। इसके बाद जून में फिर कुछ नए नियम जोड़ने की बात कहकर इसे लागू नहीं किया जा सका। इसके कई प्राविधानों पर मंत्री व प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों ने आपत्ति जताई है।