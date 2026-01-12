मेरी खबरें
    भोपाल IISER में काम कर रहे इंदौर के फर्नीचर कारीगर की गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

    By prashant vyasEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 09:48:50 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 09:53:10 PM (IST)
    भोपाल IISER में काम कर रहे इंदौर के फर्नीचर कारीगर की गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत
    इंदौर के कारीगर की भोपाल में मौत।

    HighLights

    1. इंदौर से मृतक के स्वजन भोपाल पहुंच चुके हैं।
    2. मंगलवार को उसका पीएम करवाया जाएगा।
    3. 40 वर्षीय रामगोपाल बोरासी इंदौर निवासी था।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। खजूरीसड़क स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आइसर) के कैंपस में इंदौर के फर्नीचर कारीगर की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। कारीगर कैंपस के एक आफिस में फर्नीचर असेंबलिंग का काम कर रहा था। तभी वह अचानक जमीन पर गिर पड़ और उसकी मौत हो गई। आइसर प्रबंधन ने मौत की सूचना खजूरीसड़क पुलिस को दी। फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।

    इंदौर से मृतक के स्वजन भोपाल पहुंच चुके हैं, मंगलवार को उसका पीएम करवाया जाएगा। प्रधान आरक्षक नरेश ने बताया कि 40 वर्षीय रामगोपाल बोरासी इंदौर का रहने वाला था। वह फर्नीचर का कारीगर था।

    आइसर कैंपस के आफिस में फर्नीचर असेंबलिंग के काम के लिए वह मंगलवार को इंदौर से भोपाल पहुंचा था। वह दोपहर में असेंबलिंग का काम कर ही रहा था।

    करीब डेढ़ बजे वहां पहुंचे किसी व्यक्ति ने उसे जमीन पर पड़ा देखा। संस्थान के प्रबंधन को जानकारी मालूम हुई तब तक रामगोपाल की मौत हो चुकी थी।

    सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर उसका शव मर्चूरी में भिजवाया है। पुलिस का कहना है कि मौत का कारण ऊंचाई से गिरना या फिर हार्ट अटैक हो सकता है। शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला है। पीएम रिपोर्ट से ही मौत का कारण स्पष्ट होगा।


