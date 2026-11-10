भोपाल में हॉकी का महाकुंभ, महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का एलान, सलीमा टेटे को कमान

डिजिटल डेस्क। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित होने वाली 'महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026' के लिए हॉकी इंडिया ने मंगलवार को भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी। अनुभवी मिडफील्डर सलीमा टेटे को 18 सदस्यीय दल का कप्तान बनाया गया है। यह प्रतिष्ठित महाद्वीपीय टूर्नामेंट 19 से 28 नवंबर तक भोपाल के नवनिर्मित इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (नाथू बरखेड़ा) में खेला जाएगा।

हाल ही में जापान में संपन्न हुए एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक का सीधा टिकट पक्का करने के बाद, भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी चुनौती पेश करेगी। सविता पुनिया को विश्राम, युवाओं पर दारोमदार चयन समिति ने इस बार सबसे बड़ा फैसला पूर्व कप्तान और स्टार गोलकीपर सविता पुनिया को लेकर किया है, जिन्हें इस प्रतियोगिता के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। एशियन गेम्स के फाइनल में चीन के खिलाफ पेनल्टी स्ट्रोक रोककर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाली सविता की गैरमौजूदगी में गोलकीपिंग का जिम्मा युवा बंसारी सोलंकी और बिचू देवी खारिबाम के कंधों पर रहेगा।

खिताबी हैट्रिक और चौथे खिताब का लक्ष्य भारतीय टीम इस बार अपने घरेलू मैदान पर खिताब की रक्षा करने उतरेगी। भारत ने इससे पहले 2016, 2023 और 2024 में यह ट्रॉफी जीती है। टीम के पास लगातार तीसरी बार (हैट्रिक) और कुल मिलाकर चौथी बार चैंपियन बनने का सुनहरा अवसर है। छह देशों के बीच खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया की टीमें शामिल हैं। प्रतियोगिता राउंड-रॉबिन आधार पर होगी, जहां सभी टीमें एक-दूसरे से एक-एक मैच खेलेंगी। लीग चरण के अंत में शीर्ष चार पायदान पर रहने वाली टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी।