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भोपाल में हॉकी का महाकुंभ, महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का एलान, सलीमा टेटे को कमान

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित होने वाली 'महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026' के लिए हॉकी इंडिया ने मंगलवार को भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी।

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Tue, 10 Nov 2026 05:04:44 PM (IST)Updated Date: Tue, 10 Nov 2026 05:04:44 PM (IST)
भोपाल में हॉकी का महाकुंभ, महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया का एलान, सलीमा टेटे को कमान
एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने के बाद पहला इम्तिहान। (फोटो- सोशल मीडिया)

HighLights

  1. एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने के बाद पहला इम्तिहान
  2. नाथू बरखेड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भिड़ेंगी 6 टीमें
  3. चौथी बार ट्रॉफी जीतने के इरादे से उतरेगा भारत

डिजिटल डेस्क। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित होने वाली 'महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026' के लिए हॉकी इंडिया ने मंगलवार को भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी। अनुभवी मिडफील्डर सलीमा टेटे को 18 सदस्यीय दल का कप्तान बनाया गया है। यह प्रतिष्ठित महाद्वीपीय टूर्नामेंट 19 से 28 नवंबर तक भोपाल के नवनिर्मित इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (नाथू बरखेड़ा) में खेला जाएगा।

हाल ही में जापान में संपन्न हुए एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक का सीधा टिकट पक्का करने के बाद, भारतीय महिला हॉकी टीम पहली बार किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी चुनौती पेश करेगी।

सविता पुनिया को विश्राम, युवाओं पर दारोमदार

चयन समिति ने इस बार सबसे बड़ा फैसला पूर्व कप्तान और स्टार गोलकीपर सविता पुनिया को लेकर किया है, जिन्हें इस प्रतियोगिता के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया है। एशियन गेम्स के फाइनल में चीन के खिलाफ पेनल्टी स्ट्रोक रोककर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाली सविता की गैरमौजूदगी में गोलकीपिंग का जिम्मा युवा बंसारी सोलंकी और बिचू देवी खारिबाम के कंधों पर रहेगा।


खिताबी हैट्रिक और चौथे खिताब का लक्ष्य

भारतीय टीम इस बार अपने घरेलू मैदान पर खिताब की रक्षा करने उतरेगी। भारत ने इससे पहले 2016, 2023 और 2024 में यह ट्रॉफी जीती है। टीम के पास लगातार तीसरी बार (हैट्रिक) और कुल मिलाकर चौथी बार चैंपियन बनने का सुनहरा अवसर है।

छह देशों के बीच खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया की टीमें शामिल हैं। प्रतियोगिता राउंड-रॉबिन आधार पर होगी, जहां सभी टीमें एक-दूसरे से एक-एक मैच खेलेंगी। लीग चरण के अंत में शीर्ष चार पायदान पर रहने वाली टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करेंगी।

मुख्य कोच श्योर्ड मारिजने का नया प्रयोग

भारतीय टीम के मुख्य कोच श्योर्ड मारिजने ने टीम चयन और रणनीति पर बात करते हुए स्पष्ट किया कि यह टूर्नामेंट नए चेहरों को परखने का बेहतरीन मंच है। उन्होंने कहा कि आगामी बड़ी चुनौतियों को देखते हुए कुछ खिलाड़ियों को उनकी नियमित पोजीशन से अलग भूमिकाओं में आजमाया जाएगा, जिससे बेंच स्ट्रेंथ मजबूत हो सके। कोच ने घरेलू दर्शकों के समर्थन के बीच वर्ष का समापन खिताबी जीत के साथ करने का भरोसा जताया।

19 नवंबर को मलेशिया से पहला मुकाबला

टूर्नामेंट का आगाज 19 नवंबर को चीन और थाईलैंड के मैच से होगा। इसी दिन भव्य उद्घाटन समारोह के बाद मेजबान भारत अपने अभियान की शुरुआत मलेशिया के खिलाफ करेगा।

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भारतीय टीम का लीग शेड्यूल

  • 19 नवंबर: भारत बनाम मलेशिया

  • 21 नवंबर: भारत बनाम दक्षिण कोरिया

  • 22 नवंबर: भारत बनाम थाईलैंड

  • 24 नवंबर: भारत बनाम चीन

  • 25 नवंबर: भारत बनाम जापान

  • नॉकआउट चरण: 27 नवंबर को दोनों सेमीफाइनल और 28 नवंबर को तीसरे स्थान का मैच व खिताबी फाइनल खेला जाएगा।

टूर्नामेंट के लिए भारतीय स्क्वॉड

  • गोलकीपर: बंसारी सोलंकी, बिचू देवी खारिबाम।

  • डिफेंडर: निक्की प्रधान, ज्योति, ज्योति सिंह, सुशीला चानू लाथनथलुआंगी, पूजा साहू।

  • मिडफील्डर: सलीमा टेटे (कप्तान), रुतुजा दादासो पिसाल, सुनेलिता टोप्पो, नेहा, साक्षी राणा, बलजीत कौर, इशिका।

  • फॉरवर्ड: नवनीत कौर, दीपिका, ब्यूटी डुंगडुंग, लालरेमसियामी, मुमताज खान।

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