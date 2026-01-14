भोपाल में कार की टक्कर से पलटी तेज रफ्तार एसयूवी सड़क किनारे खड़ी कारों में भिड़ी, एक ही परिवार के सात लोग घायल

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। खजूरीसड़क क्षेत्र स्थित भौंरी जोड़ पर मंगलवार-बुधवार दरमियानी रात एक तेज रफ्तार एसयूवी को कार ने साइड से टक्कर मार दी, जिससे एसयूवी अनियंत्रित होकर पलट गई और हादसे के दौरान रफ्तार तेज होने के कारण वह घिसटते हुए सड़क किनारे खड़ी दूसरी कारों में भी भिड़ गई।

हादसे में एसयूवी सवार एक ही परिवार के सात लोग घायल हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। वहीं टक्कर मारने वाला चालक मौके पर कार छोड़कर फरार हो गया।

गनीमत रही कि दुर्घटना की चपेट में आईं कारों में कोई सवार नहीं था। हादसे में घायल परिवार पीथमपुर से दमोह जा रहा था। सभी का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। खजूरीसड़क पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है, दुर्घटनाग्रस्त कारों को जब्त कर लिया गया है।