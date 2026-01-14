मेरी खबरें
    भोपाल में कार की टक्कर से पलटी तेज रफ्तार एसयूवी सड़क किनारे खड़ी कारों में भिड़ी, एक ही परिवार के सात लोग घायल

    गनीमत रही कि दुर्घटना की चपेट में आईं कारों में कोई सवार नहीं था। हादसे में घायल परिवार पीथमपुर से दमोह जा रहा था। सभी का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा ...और पढ़ें

    By prashant vyasEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 14 Jan 2026 10:02:09 PM (IST)Updated Date: Wed, 14 Jan 2026 10:05:06 PM (IST)
    भोपाल में कार की टक्कर से पलटी तेज रफ्तार एसयूवी सड़क किनारे खड़ी कारों में भिड़ी, एक ही परिवार के सात लोग घायल
    हादसे में क्षतिग्रस्त सभी चार कारें।

    HighLights

    1. संक्रांति मनाने पीथमपुर से दमोह जा रहा था परिवार।
    2. हादसे के बाद आरोपित कार चालक फरार, कारें जब्त।
    3. दुर्घटना की चपेट में आईं कारों में कोई सवार नहीं था।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। खजूरीसड़क क्षेत्र स्थित भौंरी जोड़ पर मंगलवार-बुधवार दरमियानी रात एक तेज रफ्तार एसयूवी को कार ने साइड से टक्कर मार दी, जिससे एसयूवी अनियंत्रित होकर पलट गई और हादसे के दौरान रफ्तार तेज होने के कारण वह घिसटते हुए सड़क किनारे खड़ी दूसरी कारों में भी भिड़ गई।

    हादसे में एसयूवी सवार एक ही परिवार के सात लोग घायल हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। वहीं टक्कर मारने वाला चालक मौके पर कार छोड़कर फरार हो गया।

    गनीमत रही कि दुर्घटना की चपेट में आईं कारों में कोई सवार नहीं था। हादसे में घायल परिवार पीथमपुर से दमोह जा रहा था। सभी का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। खजूरीसड़क पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है, दुर्घटनाग्रस्त कारों को जब्त कर लिया गया है।


    दमोह जाने का रास्त भटक गए थे एसयूवी चालक

    • पुलिस के अनुसार अजय लोधी मूलत: दमोह जिले के रहने वाले हैं और वर्तमान में पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में नौकरी करते हैं।

    • मकर संक्रांति मनाने के लिए वह परिवार के साथ मंगलवार को दमोह के लिए निकले थे। रात करीब दो बजे वे भोपाल में रास्ता भटक गए थे और लालघाटी क्षेत्र पहुंच गए थे।

    • वहां से नेशनल हाइवे 46 पर जाने के लिए वह वापस भौंरी जोड़ की तरफ जा रहे थे, तभी भौंरी गांव की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी एसयूवी को साइड से टक्कर मार दी।

    • इससे तेज रफ्तार एसयूवी अनियंत्रित होकर कई बार पलटी और सड़क किनारे खड़ी दो कारों में जाकर भिड़ गई।

    • उधर टक्कर मारने वाले कार भी हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई और आरोपित फरार हो गया।

    • उधर भीषण हादसे में अजय और उनके परिवार के छह अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस आरोपितों की तलाश में जुटी है।

