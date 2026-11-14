होटल में मुस्लिम युवती के आधार कार्ड पर ठहराई हिंदू लड़की, दबिश पड़ते ही टीनशेड पर भागे दोनों, केस दर्ज

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र के हिमतारा होटल में एक मुस्लिम युवक अपनी महिला मुस्लिम सहकर्मी के आधार कार्ड का इस्तेमाल कर हिंदू युवती को अपने साथ ठहराए हुए था। दोनों के होटल में होने की सूचना मिलते ही जय मां भवानी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने वहां दबिश दे दी। कार्यकर्ताओं को कमरे की तरफ आते देख युवक-युवती घबरा गए और दूसरी मंजिल की खिड़की से कूदकर होटल के टीनशेड पर भागने लगे।

दोनों करीब 50 फीट तक टीनशेड पर आगे बढ़े, लेकिन रास्ता खत्म होने और नीचे गिरने का खतरा देख वापस लौट आए। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। घटना 11 नवंबर की दोपहर करीब तीन बजे की है। इससे जुड़े वीडियो 14 नवंबर को सामने आए हैं।