भोपाल में एयरपोर्ट रोड पर पेट्रोल टैंकर में लीकेज से मचा हड़कंप, दो घंटे बंद रहा गुलमोहर गार्डन ब्रिज

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के एयरपोर्ट रोड पर बुधवार दोपहर करीब चार बजे बड़ा हादसा टल गया, जब गुलमोहर गार्डन ब्रिज पर गुजर रहे पेट्रोल से भरे टैंकर में अचानक लीकेज हो गया। टैंकर क्रमांक एमपी 04 जेडजेड 1304 में करीब पांच हजार लीटर पेट्रोल भरा हुआ था।

ब्रिज के बीच में पहुंचने पर चालक को पेट्रोल रिसाव की भनक लगी, जिसके बाद उसने तुरंत वाहन रोक दिया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। चालक और टैंकर पर सवार सहयोगियों ने शुरुआती स्तर पर पेट्रोल के फैलाव को रोकने की कोशिश भी की।

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और लीकेज को नियंत्रित करने का काम शुरू किया। सुरक्षा कारणों से ब्रिज पर आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई। फायर टीम और निगम अमले ने लगभग दो घंटे से अधिक समय तक संयुक्त रूप से बचाव कार्य चलाया। फायर अधिकारी सौरभ पटेल ने बताया कि टैंकर में रिसाव की सूचना मिलते ही दमकल वाहन भेजे गए। मौके की स्थिति को देखते हुए ब्रिज को बंद किया गया था, ताकि किसी संभावित आग या विस्फोट के खतरे को टाला जा सके। लीकेज वाले टैंकर से पेट्रोल को सुरक्षित रूप से दूसरे टैंकर में खाली करवाया गया।