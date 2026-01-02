भोपाल में बेटे के गम में मां ने फांसी लगाकर दी जान, बगल में 3 साल की बेटी बैठकर रोती रही

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: निशातपुरा के जनता नगर कालोनी में बैरसिया में पदस्थ एक महिला एएनएम (सहायक नर्स) ने मानसिक तनाव के चलते फांसी लगा ली। घटना के समय मृतका अपनी तीन वर्षीय बेटी के साथ घर पर अकेली थी। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस की शुरूआती जांच में बेटे की मृत्यु के बाद डिप्रेशन में होना बताया जा रहा है।

निशातपुरा थाने के एएसआइ रतिराम के अनुसार, 35 वर्षीय सीमा कुशवाह जनता नगर, करोंद में रहती थीं। उनके पति भोपाल मेमोरियल अस्पताल में अटेंडर हैं। बुधवार रात मोहन ड्यूटी पर थे और उन्होंने पत्नी को कई फोन किया। फोन रिसीव न होने पर उन्होंने पड़ोसियों को घर जाकर देखने को कहा। पड़ोसी जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तीन साल की मासूम बेटी सोफे पर बैठकर रो रही थी और पास ही कमरे में सीमा फंदे से लटकी हुई थी। पति ने तुरंत घर पहुंचकर पत्नी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।