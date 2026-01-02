मेरी खबरें
    भोपाल में आत्महत्या के दो अलग-अलग मामलों में एक महिला और एक युवक की मौत हो गई। महिला अपने बेटे की मौत के कारण सदमें में थी, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या ...और पढ़ें

    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 04:26:07 AM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 04:41:57 AM (IST)
    भोपाल में बेटे के गम में मां ने फांसी लगाकर दी जान, बगल में 3 साल की बेटी बैठकर रोती रही
    महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या ( सांकेतिक फोटो)

    HighLights

    1. बेटे की मौत के गम में नर्स ने की आत्महत्या
    2. 6 महीने पहले बेटे की बीमारी से हुई थी मौत
    3. साईं राम कॉलोनी में युवक ने लगाई फांसी

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: निशातपुरा के जनता नगर कालोनी में बैरसिया में पदस्थ एक महिला एएनएम (सहायक नर्स) ने मानसिक तनाव के चलते फांसी लगा ली। घटना के समय मृतका अपनी तीन वर्षीय बेटी के साथ घर पर अकेली थी। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस की शुरूआती जांच में बेटे की मृत्यु के बाद डिप्रेशन में होना बताया जा रहा है।

    निशातपुरा थाने के एएसआइ रतिराम के अनुसार, 35 वर्षीय सीमा कुशवाह जनता नगर, करोंद में रहती थीं। उनके पति भोपाल मेमोरियल अस्पताल में अटेंडर हैं। बुधवार रात मोहन ड्यूटी पर थे और उन्होंने पत्नी को कई फोन किया। फोन रिसीव न होने पर उन्होंने पड़ोसियों को घर जाकर देखने को कहा। पड़ोसी जब घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तीन साल की मासूम बेटी सोफे पर बैठकर रो रही थी और पास ही कमरे में सीमा फंदे से लटकी हुई थी। पति ने तुरंत घर पहुंचकर पत्नी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।


    छह माह पूर्व हुई थी बेटे की मौत

    पुलिस की शुरुआती जांच और स्वजन के बयानों से पता चला है कि सीमा पिछले एक साल से मानसिक रूप से परेशान थीं और उनका इलाज चल रहा था। करीब छह महीने पहले उनके एक बेटे की बीमारी के कारण मौत हो गई थी, जिसके बाद से वे गहरे अवसाद (डिप्रेशन) में चली गई थीं। घटना के समय उनकी बड़ी बेटी और एक बेटा नाना-नानी के घर गए हुए थे।

    युवक ने फांसी लगाकर दी जान

    राजधानी के स्टेशन बजरिया थाना क्षेत्र स्थित साईं राम कॉलोनी (सेमरा) में बुधवार रात एक युवक ने फांसी लगा ली। मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, जिसके कारण पुलिस और स्वजन आत्महत्या के कारणों को लेकर असमंजस में हैं।

    पुलिस के अनुसार 26 वर्षीय राज सिंह, साईं राम कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता था। वह गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र की एक निजी कंपनी में कार्यरत था। बुधवार रात करीब 8:30 बजे उसने अपने कमरे के अंदर फांसी लगा ली।

    जैसे ही स्वजनों की नजर उन पर पड़ी, वे तुरंत फंदे से उतारकर उन्हें हमीदिया अस्पताल ले गए। जहां डाक्टरों ने चेक कर उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से पड़ताल की।

