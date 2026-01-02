ससुराल घुमने के बहाने आता और ट्रेन में यात्रियों के फोन-पर्स चुराता, GRP ने यूपी के गिरोह को पकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: रेल यात्रियों के सामान चुराने वाले उत्तर प्रदेश के एक गिरोह को शासकीय रेल पुलिस (जीआरपी) ने दबोचा है। तीन सदस्यों का यह गिरोह ट्रेन में मानिकपुर से जबलपुर के बीच घूमता था। मौका पाते ही यात्रियों का मोबाइल फोन, पर्स एवं अन्य सामान पार कर देता था।

जीआरपी थाना प्रभारी संजीवनी राजपूत ने गिरोह के तीन सदस्यों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। आरोपियों में सोनू उर्फ नितिन उर्फ करिया उर्फ बृजमोहन यादव (26), डब्बू उर्फ भोलाप्रसाद चिकवा (24), धनराज यादव उर्फ तीतूर (28) है। आरोपित सोनू और डब्बू उत्तर प्रदेश के जिला चित्रकूट के मानिकपुर थाना खेत्र के महावीर नगर के निवासी है। उनका साथी तीसरा आरोपित धनराज यादव चित्रकूट के मानिकपुर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर गढ़ा पुरवा का निवासी है।