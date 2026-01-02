ससुराल घुमने के बहाने आता और ट्रेन में यात्रियों के फोन-पर्स चुराता, GRP ने यूपी के गिरोह को पकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर: रेल यात्रियों के सामान चुराने वाले उत्तर प्रदेश के एक गिरोह को शासकीय रेल पुलिस (जीआरपी) ने दबोचा है। तीन सदस्यों का यह गिरोह ट्रेन में मानिकपुर से जबलपुर के बीच घूमता था। मौका पाते ही यात्रियों का मोबाइल फोन, पर्स एवं अन्य सामान पार कर देता था।
जीआरपी थाना प्रभारी संजीवनी राजपूत ने गिरोह के तीन सदस्यों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। आरोपियों में सोनू उर्फ नितिन उर्फ करिया उर्फ बृजमोहन यादव (26), डब्बू उर्फ भोलाप्रसाद चिकवा (24), धनराज यादव उर्फ तीतूर (28) है। आरोपित सोनू और डब्बू उत्तर प्रदेश के जिला चित्रकूट के मानिकपुर थाना खेत्र के महावीर नगर के निवासी है। उनका साथी तीसरा आरोपित धनराज यादव चित्रकूट के मानिकपुर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर गढ़ा पुरवा का निवासी है।
इसके साथ ही एक अन्य आरोपी अधारताल के खजरी खिरिया बायपास (गुर्दा) तालाब के पास रहने वाले नुरूद्दीन अंसारी पिता मोईनुद्दीन अंसारी (20) को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को मुख्य स्टेशन के आउटर (इटारसी छोर) पर जांच के दौरान पकड़ा गया। गिरफ्तार चारों आरोपी के कब्जे से यात्रियों के चुराए गए छह महंगे स्मार्टफोन बरामद हुए हैं।
जीआरपी को पूछताछ में पता चला है कि तीन सदस्यों वाले उत्तर प्रदेश के गिरोह का सरगना सोनू उर्फ करिया यादव है। उसकी जबलपुर में ससुराल है। वह ससुराल घूमने के बहाने आता था और अपने दो साथियों के साथ ट्रेन में चोरी करता था।
यह भी पढ़ें- ग्वालियर में साइबर ठगी का नया तरीका... न कॉल आया न पूछा OTP, कोल इंडिया के पूर्व अधिकारी के खाते से उड़ाए 5 लाख
नव वर्ष पूर्व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जीआरपी पुलिस बुधवार को मुख्य स्टेशन पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान इटारसी आउटर पर तीनों की गतिविधि संदिग्ध मिली। तीनाें की तलाशी लेने पर उनके पास महंगे स्मार्टफोन मिले। जांच की गई तो यह फोन कुछ दिन पूर्व गोदान एक्सप्रेस एवं अन्य स्पेशल ट्रेनों के यात्रियों के चोरी हुए फोन में से थे। जिसे आरोपी दूसरी सिम लगाकर चला रहे थे।
पकड़े गए गिरोह सगरना एवं उसका एक साथी आदतन अपराधी है। आरोपी सोनू उर्फ करिया पर अलग-अलग पुलिस थानों में 25 से अधिक आपराधिक मामले पंजीबद्ध है। आरोपी धनराज यादव पर भी कई मामले पूर्व से दर्ज है। जबलपुर में ट्रेन के यात्रियों के सामान चुराने की पुरानी वारदात में आरोपित धनराज एवं सोनू उर्फ करिया पर स्थाई वारंट था। संबंधित मामले में भी दोनों आरोपित की गिरफ्तारी की गई है। आरोपितों से पूछताछ जारी है। चोरी के अन्य मामले में भी आरोपितों की भूमिका की जांच की जा रही है।