भोपाल के अगरिया छापर में बन रहा हाईटेक इंडस्ट्रियल हब, 120 एकड़ में ₹17 करोड़ से होगा तैयार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के औद्योगिक परिदृश्य में जल्द ही एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। सूखी सेवानिया से महज सात किलोमीटर दूर अगरिया छापर में करीब 17 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से एक सर्वसुविधायुक्त और आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। यह नया हब अत्याधुनिक तकनीकी बुनियादी ढांचे से लैस होगा, जिससे भोपाल और आसपास के जिलों में रोजगार और व्यापार के नए अवसर पैदा होंगे।

औद्योगिक विकास के लिहाज से यह परियोजना बेहद खास मानी जा रही है। करीब 700 एकड़ में फैले गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र के बाद, यह एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) सेक्टर का दूसरा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनने जा रहा है। अगरिया छापर का कुल रकबा लगभग 200 एकड़ निर्धारित किया गया है।

स्मार्ट सुविधाओं से लैस होगा परिसर यह प्रदेश का पहला ऐसा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र होगा, जहां उद्योगों की आज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। मप्र लुघ उद्योग निगम इस परिसर को विकसित कर रहा है। परिसर में उद्योगों के कामकाज के लिए हाई-स्पीड ऑप्टिक फाइबर केबल कनेक्टिविटी के लिए प्रावधान किया गया है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यहां इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए डेडिकेटेड चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। उद्योगों के संचालन के लिए अन्य जरूरी सभी उपकरण और संसाधन परिसर में उपलब्ध रहेंगे। पांच हजार वर्गफीट से एक एकड़ तक के रहेंगे भूखंड उद्योगपतियों और नए उद्यमियों को अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए यहां छोटे से लेकर बड़े भूखंड आवंटित किए जाएंगे। पांच हजार वर्गफीट से लेकर एक एकड़ तक के भूखंड रखे जाएंगे। ताकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तीनों श्रेणियों के उद्योग की जरूरत को पूरा किया जा सके। हालांकि अभी नक्शा फाइनल नहीं हुआ है।