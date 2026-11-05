MP के उत्पादों को मिलेगा ब्रिटेन, यूएई और ऑस्ट्रेलिया का बाजार; CM करेंगे शुभारंभ

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहचान दिलाने और प्रदेश की निर्यात क्षमता का विस्तार करने के उद्देश्य से गुरुवार को कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भोपाल में मप्र एक्सपोर्ट एंड एफटीए कॉन्क्लेव आयोजित की गई।

इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। मप्र शासन द्वारा भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के सहयोग से आयोजित कान्क्लेव में एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप, केंद्र एवं राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधि, उद्योग संगठनों के पदाधिकारी और प्रदेश के प्रमुख निर्यातक शामिल होंगे।

भारत के साथ विदेशी व्यापार समझौतों पर चर्चा





कॉन्क्लेव में मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के माध्यम से प्रदेश के निर्यातकों के लिए उपलब्ध नए अवसरों को साझा किया जाएगा और उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जाएगा। भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ किए गए व्यापार समझौतों के अंतर्गत भारतीय उत्पादों को मिलने वाली शुल्क रियायतों का लाभ प्रदेश के उद्यमियों तक पहुंचाने, निर्यात प्रक्रियाओं को समझने और नए व्यापारिक साझेदार विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

इसके माध्यम से प्रदेश के औद्योगिक एवं कृषि आधारित उत्पादों के लिए संभावित अंतरराष्ट्रीय बाजारों की पहचान करने और निर्यात विस्तार की व्यावहारिक रणनीति पर पैनल में चर्चा की जाएगी।

कई नवाचारों का शुभारंभ

मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में प्रदेश के निर्यातकों को मुक्त व्यापार समझौतों का लाभ दिलाने के लिए महत्वपूर्ण नवाचारों का शुभारंभ करेंगे। इनमें मप्र एफटीए कार्ययोजना 2026-27, मप्र एफटीए निर्यातक मार्गदर्शिका, मप्र एफटीए हेल्पडेस्क, एमपी ट्रेड पोर्टल का एफटीए मॉड्यूल और मप्र एफटीए एक्सेलेरेटर शामिल हैं।