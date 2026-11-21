नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में भोपाल में नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। जिले को केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) आधारित राशन वितरण के पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है।

इसके तहत अब राशन कार्ड में दर्ज परिवार के प्रत्येक सदस्य का डिजिटल सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। सभी सदस्यों की जानकारी सत्यापित होने और सीबीडीसी प्रणाली में दर्ज होने के बाद ही उन्हें व्हाइटलिस्ट किया जाएगा। ऐसे में दिसंबर का राशन लेने से पहले हितग्राहियों को अपनी उचित मूल्य दुकान पर पहुंचकर यह प्रक्रिया पूरी करानी होगी।