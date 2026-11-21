नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। बहुजन समाज पार्टी (BSP) के नेता कमलेश दोहरे को महिला से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। महिला ने आरोप लगाया है कि कमलेश दोहरे ने उसे पार्टी में बड़ा पद दिलाने का भरोसा देकर अपने झांसे में लिया और इसके बाद कई बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला की शिकायत पर भोपाल के मिसरोद थाने में उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था।

सीहोर पुलिस के सहयोग से हुई गिरफ्तारी मामले में गिरफ्तारी के लिए मिसरोद थाना पुलिस ने सीहोर कोतवाली पुलिस से मदद मांगी थी। इसके बाद भोपाल पुलिस की टीम सीहोर पहुंची। सीहोर पुलिस के सहयोग से कमलेश दोहरे को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद मिसरोद थाना पुलिस उन्हें अपने साथ भोपाल ले गई, जहां मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और पूछताछ की जा रही है।