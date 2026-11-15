मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

भोपाल BMHRC के डॉक्टरों का कमाल, बड़ी आंत से बनाई युवक की नई आहार नली, 1.5 साल बाद मुंह से खाया खाना

करीब डेढ़ साल से मुंह से भोजन-पानी नहीं ले पा रहे मरीज की कोलोनिक इंटरपोजिशन फार ईसोफेजियल रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई। इसमें बड़ी आंत के एक हिस्से को नई आहार नली बनाया गया।

By mukesh vishwakarmaEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Sun, 15 Nov 2026 06:18:01 PM (IST)Updated Date: Sun, 15 Nov 2026 06:18:01 PM (IST)
भोपाल BMHRC के डॉक्टरों का कमाल, बड़ी आंत से बनाई युवक की नई आहार नली, 1.5 साल बाद मुंह से खाया खाना
भोपाल के डॉक्टरों की बड़ी सफलता।

HighLights

  1. भोपाल के डॉक्टरों की बड़ी सफलता
  2. एसिड से क्षतिग्रस्त हुई आहार नली
  3. बड़ी आंत से बनाई नई आहार नली

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। आइसीएमआर भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र (बीएमएचआरसी) में एसिड पीने से पूरी तरह बंद हो चुकी आहार नली वाले 25 वर्षीय युवक की जटिल पुनर्निर्माण सर्जरी सफल रही।

करीब डेढ़ साल से मुंह से भोजन-पानी नहीं ले पा रहे मरीज की कोलोनिक इंटरपोजिशन फार ईसोफेजियल रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई। इसमें बड़ी आंत के एक हिस्से को नई आहार नली बनाया गया। इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत निश्शुल्क हुआ। मरीज डिस्चार्ज हो चुका है और मुंह से भोजन लेने लगा है।

डेढ़ साल पहले पिया था एसिड

उदर रोग शल्यक्रिया विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. प्रमोद वर्मा ने बताया कि मरीज ने डेढ़ साल पहले एसिड पी लिया था। इससे आहार नली गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होकर पूरी तरह बंद हो गई। एंडोस्कोपी से इसे खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली।


बंद नली में स्टेंट डालना भी संभव नहीं था। पहले छोटी आंत तक तरल पोषण पहुंचाने के लिए वैकल्पिक मार्ग बनाया गया था, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं था। आमाशय को भी एसिड से नुकसान पहुंचा था, इसलिए उसे नई नली के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सका। ऐसे में बड़ी आंत के स्वस्थ हिस्से को विकल्प बनाने का निर्णय लिया गया।

बड़ी आंत में 20 सेंटीमीटर का किया अलग

सर्जरी में बड़ी आंत का करीब 20 सेंटीमीटर हिस्सा सावधानीपूर्वक अलग किया गया। रक्त आपूर्ति सुरक्षित रखते हुए इसे ऊपर ले जाकर आहार नली के स्वस्थ हिस्से से जोड़ा गया। दूसरे सिरे को छोटी आंत से जोड़ा गया, जिससे भोजन का नया मार्ग तैयार हुआ। बड़ी आंत के बचे हिस्से को भी आपस में जोड़कर निरंतरता बहाल की गई।

यह भी पढ़ें- ई-अटेंडेंस की वजह से कटेगा वेतन तो हमारे शिक्षक एप का करेंगे बहिष्कार, एमपी में शिक्षकों का अल्टीमेटम

संयुक्त टीम ने पूरी की चुनौतीपूर्ण सर्जरी

सीटीवीएस विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा. गिरिराज गर्ग ने बताया कि पुरानी एसिड इंजरी से ऊतकों में बदलाव के कारण सर्जरी काफी चुनौतीपूर्ण थी। नई नली को सुरक्षित मार्ग से ले जाना और दोनों सिरों को सही जगह जोड़ना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था।

उदर रोग शल्यक्रिया और सीटीवीएस की संयुक्त टीम ने समन्वय से सर्जरी पूरी की। सर्जरी टीम में एनेस्थीशियोलाजी विभाग के प्रमुख डॉ. अनुराग यादव और एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शिल्पा तिवारी भी शामिल थीं।

गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त आहार नली का पुनर्निर्माण अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। इस मामले में विभिन्न विभागों ने मिलकर मरीज के लिए भोजन का नया मार्ग तैयार किया है। खुशी की बात है कि मरीज अब दोबारा सामान्य तरीके से भोजन ले पा रहा है।- डॉ. मनीषा श्रीवास्तव, प्रभारी निदेशक, बीएमएचआरसी।

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।