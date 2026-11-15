भोपाल BMHRC के डॉक्टरों का कमाल, बड़ी आंत से बनाई युवक की नई आहार नली, 1.5 साल बाद मुंह से खाया खाना

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। आइसीएमआर भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र (बीएमएचआरसी) में एसिड पीने से पूरी तरह बंद हो चुकी आहार नली वाले 25 वर्षीय युवक की जटिल पुनर्निर्माण सर्जरी सफल रही। करीब डेढ़ साल से मुंह से भोजन-पानी नहीं ले पा रहे मरीज की कोलोनिक इंटरपोजिशन फार ईसोफेजियल रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई। इसमें बड़ी आंत के एक हिस्से को नई आहार नली बनाया गया। इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत निश्शुल्क हुआ। मरीज डिस्चार्ज हो चुका है और मुंह से भोजन लेने लगा है।

डेढ़ साल पहले पिया था एसिड उदर रोग शल्यक्रिया विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. प्रमोद वर्मा ने बताया कि मरीज ने डेढ़ साल पहले एसिड पी लिया था। इससे आहार नली गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होकर पूरी तरह बंद हो गई। एंडोस्कोपी से इसे खोलने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली।