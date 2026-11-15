ई-अटेंडेंस की वजह से कटेगा वेतन तो हमारे शिक्षक एप का करेंगे बहिष्कार, एमपी में शिक्षकों का अल्टीमेटम

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति अब ई-अटेंडेंस ऐप के जरिए दर्ज की जा रही है। शिक्षकों के लगातार विरोध के बावजूद यह व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है। अब सरकार इसी ऐप के आधार पर वेतन की गणना और भुगतान की तैयारी कर रही है। यानी अगर ऐप में हाजिरी देर से लगी तो वेतन अपने आप कट जाएगा।

एप को अनइंस्टाल कर बहिष्कार की चेतावनी इस फैसले पर शिक्षक संगठन भड़क गए हैं। राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष एवं अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के संयोजक जगदीश यादव ने कहा कि प्रदेश के शिक्षकों में ई-अटेंडेंस को लेकर पहले से ही असंतोष है। अगर हमारे शिक्षक ऐप की हाजिरी को सीधे वेतन से जोड़ दिया गया तो प्रदेशभर के शिक्षक सामूहिक रूप से ऐप को अनइंस्टाल कर बहिष्कार करने को मजबूर होंगे।