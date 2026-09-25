भोपाल में 'केयरटेकर ही निकली मास्टरमाइंड': अवधपुरी में प्रेमी और दोस्त से कराया बुजुर्ग पर हमला, मरा हुआ समझकर भागे थे बदमाश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अवधपुरी के न्यू श्रीराम परिसर फेस-3 में शुक्रवार सुबह रिटायर्ड माइनिंग अधिकारी के घर लूट की कोशिश में दो बदमाशों ने 71 वर्षीय बुजुर्ग के सिर पर हथौड़े से हमला कर दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वारदात रिटायर्ड अधिकारी के घर काम करने वाली महिला केयरटेकर के सिवनी मालवा निवासी प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। हथौड़े से किया हमला घर में घुसने के बाद दोनों की बुजुर्ग से हाथापाई हुई। इसी दौरान शोर सुनकर पड़ोसी पहुंचने लगे तो एक आरोपित ने हथौड़े से बुजुर्ग के सिर पर वार कर दिया। खून निकलने और बुजुर्ग के बेसुध होने पर दोनों उन्हें मृत समझकर मौके से भाग निकले। पुलिस ने केयरटेकर को गिरफ्तार कर लिया है।

बीमारी के चलते रखी केयरटेकर पुलिस के अनुसार न्यू श्रीराम परिसर निवासी मोहन चौधरी (71) पन्ना डायमंड प्रोजेक्ट से सेवानिवृत्त हैं। वह पत्नी कमला और बेटे आनंद के साथ रहते हैं। कमला के कूल्हे का ऑपरेशन हुआ है और वह चलने-फिरने में असमर्थ हैं। उनकी देखभाल के लिए परिवार ने 7 सितंबर से समीक्षा नाम की महिला को केयरटेकर रखा था। बेटा आनंद मैनिट से पीएचडी की तैयारी कर रहा है। पत्नी को नहलाने के दौरान घुसे बदमाश शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे बेटा आनंद कालेज चला गया था। करीब 11 बजे समीक्षा ग्राउंड फ्लोर पर कमला को नहलाने के लिए गई थी। इसी दौरान दोनों आरोपित घर में दाखिल हुए। पहली मंजिल पर मौजूद मोहन चौधरी से उनका सामना हो गया।