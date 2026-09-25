भोपाल में 'केयरटेकर ही निकली मास्टरमाइंड': अवधपुरी में प्रेमी और दोस्त से कराया बुजुर्ग पर हमला, मरा हुआ समझकर भागे थे बदमाश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अवधपुरी के न्यू श्रीराम परिसर फेस-3 में शुक्रवार सुबह रिटायर्ड माइनिंग अधिकारी के घर लूट की कोशिश में दो बदमाशों ने 71 वर्षीय बुजुर्ग के सिर पर हथौड़े से हमला कर दिया।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वारदात रिटायर्ड अधिकारी के घर काम करने वाली महिला केयरटेकर के सिवनी मालवा निवासी प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी।
घर में घुसने के बाद दोनों की बुजुर्ग से हाथापाई हुई। इसी दौरान शोर सुनकर पड़ोसी पहुंचने लगे तो एक आरोपित ने हथौड़े से बुजुर्ग के सिर पर वार कर दिया। खून निकलने और बुजुर्ग के बेसुध होने पर दोनों उन्हें मृत समझकर मौके से भाग निकले। पुलिस ने केयरटेकर को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार न्यू श्रीराम परिसर निवासी मोहन चौधरी (71) पन्ना डायमंड प्रोजेक्ट से सेवानिवृत्त हैं। वह पत्नी कमला और बेटे आनंद के साथ रहते हैं। कमला के कूल्हे का ऑपरेशन हुआ है और वह चलने-फिरने में असमर्थ हैं।
उनकी देखभाल के लिए परिवार ने 7 सितंबर से समीक्षा नाम की महिला को केयरटेकर रखा था। बेटा आनंद मैनिट से पीएचडी की तैयारी कर रहा है।
शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे बेटा आनंद कालेज चला गया था। करीब 11 बजे समीक्षा ग्राउंड फ्लोर पर कमला को नहलाने के लिए गई थी। इसी दौरान दोनों आरोपित घर में दाखिल हुए। पहली मंजिल पर मौजूद मोहन चौधरी से उनका सामना हो गया।
पुलिस के मुताबिक पहले बुजुर्ग से उनका संघर्ष हुआ। शोर सुनकर आसपास के लोग घर की तरफ आने लगे तो आरोपितों ने भागने की कोशिश की। इसी दौरान हथौड़े से मोहन के सिर पर वार किया गया। सिर से खून निकलने और वह बेहोश होकर गिरने के बाद दोनों उन्हें मृत समझकर भाग निकले।
पड़ोसियों ने घायल मोहन को अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। जांच के दौरान केयरटेकर से पूछताछ की गई तो उसने वारदात में अपने प्रेमी और उसके दोस्त के शामिल होने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस दोनों आरोपितों की तलाश में जुटी है।
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घटना के बाद न्यू श्रीराम परिसर और आसपास की कालोनियों के रहवासी आक्रोशित हो गए और अवधपुरी थाने का घेराव किया। रहवासियों का आरोप है कि क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं।
शिकायतों के बावजूद पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की, जिससे बदमाशों के हौसले बढ़े और अब दिनदहाड़े घर में घुसकर बुजुर्ग पर हमला करने की घटना हो गई। रहवासियों ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और चोरी की घटनाओं पर तत्काल अंकुश लगाने की मांग की।