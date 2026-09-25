भोपाल में ट्रैफिक ACP के घर चोरी मामले में बड़ा खुलासा; राजस्थान से मिला 30 तोला सोना,₹71 लाख का माल जब्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एसीपी विजय कुमार दुबे के सूने घर से करीब 50 लाख रुपए का माल चोरी करने वाले आरोपित गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस को गुमराह करते रहे। पूछताछ में उन्होंने चोरी के जेवर इंदौर सराफा बाजार में बेचने की बात कही, लेकिन पुलिस की तस्दीक में कहानी झूठी निकली। इसके बाद अलग-अलग ठिकानों पर माल छिपाने की जानकारी देकर पुलिस को भटकाते रहे। सख्ती से पूछताछ में हुआ खुलासा दोबारा सख्ती से पूछताछ करने पर चोरी के जेवर राजस्थान के भीलवाड़ा और उज्जैन में छिपाने की बात सामने आई। पुलिस ने आरोपित देवेंद्र गुर्जर उर्फ देवा की निशानदेही पर राजस्थान के नेगडिया का खेड़ा गांव से करीब 20 तोला सोना और 150 ग्राम चांदी के जेवर बरामद किए।

वहीं, आरोपित रोहित पाल ने इंदौर सराफा में माल बेचने की बात दोहराई, लेकिन जांच में यह भी गलत निकली। बाद में उसने मक्सी रोड, उज्जैन बस स्टैंड के पीछे जेवर छिपाना बताया। वहां से करीब 10 तोला सोना और 150 ग्राम चांदी के जेवर मिले।