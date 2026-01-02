काल बना जुआ... 11 हजार की उधारी चुकाने की थी डेडलाइन, इंतजाम न होने पर सुरक्षाकर्मी ने चुन ली मौत

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बिलखिरिया स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में एक सुरक्षाकर्मी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वह जुए का आदी था और पिछले दिनों 70 हजार रुपये जुए में हार चुका था। दांव लगाने के लिए उसने 11 हजार रुपये की उधार ली थी, जिसे शुक्रवार को चुकाना था, लेकिन गुरुवार शाम को घर में उसका शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। बिलखिरिया पुलिस को उसके पास से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने जुए में हारने और फिर लेनदार का दबाव होने की बात लिखी है।
पुलिस ने मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी उमेश सिंह के अनुसार 50 वर्षीय राजेश त्रिपाठी ट्रांसपोर्ट नगर कोकता में रहता था। वह एक निजी कालेज में सुरक्षाकर्मी था। पिछले दिनों उसकी पत्नी और बेटा सतना स्थित गांव गए थे, जबकि दोनों बेटियां ससुराल में ही मौजूद थीं।
गुरुवार रात करीब 11:30 बजे पड़ोसियों ने उसका शव घर में फंदे पर लटका देखा तो स्वजनों को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जब्त कर उसके पास से सुसाइड नोट जब्त किया है। सुसाइड नोट में राजेश ने लिखा है कि वह जुए में 70 हजार रुपए हार गया था।
उसे 2 जनवरी को 11 हजार रुपए उधारी के देने थे, लेकिन उसके पास रुपयों की व्यवस्था नहीं हो पाई। इसलिए वह अपनी जान दे रहा है। उसने अपनी पत्नी व बच्चों से माफी मांगी है। वहीं मृतक के बेटे ने सतना के गांव में ही रहने वाले एक व्यक्ति पर आरोप लगाए हैं।