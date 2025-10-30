मेरी खबरें
    'सट्टे की लत लगवाने वालों ने कराया ₹20 लाख कर्ज...', MP में युवक ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में Satta माफिया का जिक्र

    MP Crime: ग्वालियर के सिरोल हुरावली ए-ब्लॉक के 29 वर्षीय मनीष ने घर में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में मनीष ने छह लोगों के नाम लिखकर आरोप लगाया कि उन्होंने ऑनलाइन सट्टे (Online Satta Suicide Note) की लत लगवाई और नौकरी के बहाने पैसा हड़प लिया, जिससे लगभग 20 लाख रुपये का कर्ज हो गया।

    By amit mishra
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 30 Oct 2025 07:11:36 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 30 Oct 2025 07:16:07 PM (IST)
    MP News: सट्टे की लत और धोखे से परेशान किसान पुत्र ने फांसी। (प्रतीकात्मक फोटो)

    HighLights

    1. 29 वर्षीय मनीष ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या की।
    2. सुसाइड नोट में छह लोगों के नाम, सट्टे का आरोप।
    3. कर्ज लगभग 20 लाख रुपये; नौकरी का झांसा लिया गया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: सिरोल के हुरावली ए-ब्लाक में रहने वाले 29 वर्षीय मनीष पुत्र सोबरन सिंह किरार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह पिता के साथ भूसे की टाल पर था। रात को घर पहुंचा और कमरे में पंखे पर फंदा डालकर फांसी लगा ली। मनीष ने मरने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा। इसमें उसने छह लोगों के नाम लिखे हैं।

    मनीष ने लिखा था कि इन लोगों ने सट्टे की लत लगवाई। जिसके कारण 20 लाख रुपये का कर्ज हो गया। इन्हीं लोगों ने नौकरी लगवाने के नाम पर भी मेरा सारा पैसा हड़प लिया, इसलिए जान दे रहा है। सुसाइड नोट पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया है।


    सट्टा माफिया की जड़ें गहरी, बर्बाद हो रहे हैं घर

    क्रिकेट पर आनलाइन सट्टा खिलाने वाले सट्टा माफिया की जड़ें शहर में बहुत गहरी हैं। सिस्टम को साधने के लिए इनके दलाल सक्रिय हैं। इसलिए क्रिकेट पर सट्टा खिलाने वालों के खिलाफ तमाम इनपुट के बाद भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई नहीं की।

    युवक ने फांसी लगाई है। इस मामले में सुसाइड नोट भी मिला है। जिसमे उसने कुछ लोगों के नाम लिखे हैं। सट्टे के चलते कर्ज का जिक्र किया है। जिनके कारण उसकी जान गई है, उन पर FIR की जाएगी।

    -गोविंद बगौली, TI, सिरोल

