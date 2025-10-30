'सट्टे की लत लगवाने वालों ने कराया ₹20 लाख कर्ज...', MP में युवक ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में Satta माफिया का जिक्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: सिरोल के हुरावली ए-ब्लाक में रहने वाले 29 वर्षीय मनीष पुत्र सोबरन सिंह किरार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह पिता के साथ भूसे की टाल पर था। रात को घर पहुंचा और कमरे में पंखे पर फंदा डालकर फांसी लगा ली। मनीष ने मरने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा। इसमें उसने छह लोगों के नाम लिखे हैं।

मनीष ने लिखा था कि इन लोगों ने सट्टे की लत लगवाई। जिसके कारण 20 लाख रुपये का कर्ज हो गया। इन्हीं लोगों ने नौकरी लगवाने के नाम पर भी मेरा सारा पैसा हड़प लिया, इसलिए जान दे रहा है। सुसाइड नोट पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया है।