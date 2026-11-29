नईदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को उचित चिकित्सा सुविधा और देखभाल उपलब्ध कराने से संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई हाई कोर्ट की विशेष पीठ करेगी। मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे व न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान निर्देश जारी किए।

मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को भोजनावकाश के बाद निर्धारित की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने तय किए 20 बिंदु



