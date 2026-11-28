नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दिसंबर में प्रयागराज से बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। प्रयागराज–एसएमवीटी बेंगलुरु के बीच दो-दो ट्रिप ट्रेन संचालित होगी। इसका फायदा भोपाल के यात्रियों को भी मिलेगा। ट्रेन का ठहराव बीना, रानी कमलापति और इटारसी स्टेशनों पर रहेगा। इससे यात्रियों को बेंगलुरु जाने के लिए दूसरे स्टेशनों से ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

गाड़ी संख्या 04151 प्रयागराज–एसएमवीटी बेंगलुरु स्पेशल 16 और 23 दिसंबर को बुधवार शाम 6 बजे प्रयागराज से रवाना होगी। यह अगले दिन बीना सुबह 7:25 बजे, रानी कमलापति सुबह 9:30 बजे और इटारसी सुबह 11 बजे पहुंचेगी। ट्रेन शनिवार सुबह 7 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 04151 प्रयागराज–एसएमवीटी बेंगलुरु स्पेशल 16 और 23 दिसंबर को बुधवार शाम 6 बजे प्रयागराज से रवाना होगी। यह अगले दिन बीना सुबह 7:25 बजे, रानी कमलापति सुबह 9:30 बजे और इटारसी सुबह 11 बजे पहुंचेगी। ट्रेन शनिवार सुबह 7 बजे बेंगलुरु पहुंचेगी।

एसएमवीटी बेंगलुरु–प्रयागराज स्पेशल

वापसी में गाड़ी संख्या 04152 एसएमवीटी बेंगलुरु–प्रयागराज स्पेशल 19 और 26 दिसंबर को शनिवार सुबह 7 बजे बेंगलुरु से रवाना होगी। यह इटारसी दोपहर 12:35 बजे, रानी कमलापति दोपहर 2:15 बजे और बीना शाम 4:45 बजे पहुंचेगी। सोमवार सुबह 6:30 बजे प्रयागराज पहुंचेगी।

24 कोच के साथ चलेगी ट्रेन

ट्रेन में कुल 24 कोच रहेंगे। इनमें एक सेकंड एसी, तीन थर्ड एसी, 11 स्लीपर, सात सामान्य और दो एसएलआरडी कोच शामिल हैं। रास्ते में नागपुर, बल्लारशाह, सिकंदराबाद, रायचूर, गुंटकल और येलहंका सहित प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव रहेगा।

भोपाल के यात्रियों को फायदा

इस ट्रेन से भोपाल और आसपास के यात्रियों को बेंगलुरु के लिए सीधी रेल सुविधा मिलेगी। खासकर नौकरी, पढ़ाई और कामकाज के सिलसिले में बेंगलुरु जाने वालों को राहत मिलेगी। साथ ही इटारसी और बीना के यात्रियों को भी इस स्पेशल ट्रेन से यात्रा का विकल्प मिलेगा।