मासूम से घिनौनी करतूत: भोपाल के अयोध्या नगर में 8 साल की बच्ची से पड़ोसी युवक ने की अश्लील हरकत, आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के अयोध्या नगर इलाके में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ घर के बाहर खेल रही 8 साल की एक मासूम बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले एक युवक द्वारा अश्लील हरकत (छेड़छाड़) करने का मामला प्रकाश में आया है।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बहाने से घर ले गया था आरोपी पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना के समय पीड़िता अपने घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला आरोपी युवक वहां पहुंचा और बहला-फुसलाकर बच्ची को अपने घर ले गया। आरोप है कि वहां उसने बच्ची के साथ अश्लील हरकत की।