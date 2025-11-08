Bhopal में 40 लाख की चोरी कांड का आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने जब्त किया 22 लाख का सामान, ऐसे दिया चोरी को अंजाम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोहेफिजा क्षेत्र स्थित फिजा पैलेस फेस-6 में ज्वैलर्स कारोबारी के घर हुई करीब 40 लाख रुपये की चोरी के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले उस युवक को गिरफ्तार किया है, जो इसी कालोनी में रखरखाव का काम करता था और घरों की बनावट से पूरी तरह वाकिफ था। पकड़ा गया आरोपित छत की जाली तोड़कर घर में दाखिल हुआ और मास्टर चाबी से अलमारी का लाकर खोलकर सोने, हीरे के जेवर व 11 लाख रुपये नकदी चुरा ले गया था।

पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 22 लाख रुपये का माल जब्त किया है, जबकि बाकी सामान की तलाशी ली जा रही है। पुलिस ने चोरी के बाद सामान की खरीद-फरोख्त में शामिल होने वाले संदिग्धों से भी पूछताछ शुरू की है।

रात में छत के रास्ते घर में पहुंचा कोहेफिजा थाना प्रभारी कृष्णगोपाल शुक्ला ने बताया कि 21 वर्षीय फरहान खान हनुमानगंज क्षेत्र का रहने वाला है। वह फिजा पैलेस फेस-6 में लंबे समय से कालोनी की देखरेख के काम से जुड़ा हुआ था। आरोपित वहां रहने वाले परिवारों की दिनचर्या से वाकिफ था। उसे ज्वैलर काराबोरी कलामउद्दीन के घर में होने वाली शादी की तैयारियों की भी पूरी जानकारी थी। उसी दौरान जब 28-29 अक्टूबर की रात परिवार मैरिज गार्डन में बेटे की शादी मना रहा था। उसने रात करीब दो बजे छत के रास्ते घर में प्रवेश किया। यह भी पढ़ें- MP School Exam 2025: तीसरी से 8वीं तक की परीक्षाओं की तारीखों का एलान, 24 नवंबर से होगी शुरुआत उसने छत पर लगी लोहे की जाली हथोड़े से तोड़कर अंदर घर में घुसा और पहले मंजिल का दरवाजा खोलकर घुसा। आरोपित को मालूम था कि तिजोरी कहां रखी है। इसके चलते वह सीधे एक ही कमरे में घुसा और मास्टर चाबी से लाकर खोला। महज कुछ सेकंडों में उसने 11 लाख रुपये नकदी और सोने व हीरे के गहनों से भरे डिब्बे लेकर फरार हो गया।