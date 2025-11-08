मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP School Exam 2025: तीसरी से 8वीं तक की परीक्षाओं की तारीखों का एलान, 24 नवंबर से होगी शुरुआत

    MP News: प्रदेश के सरकारी स्कूलों की तीसरी से आठवीं कक्षा तक की छमाही परीक्षाएं 24 नवंबर से शुरू होंगी। तीसरी से पांचवीं तक की परीक्षाएं 28 नवंबर तक चलेंगी। इनका समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक होगा। वहीं छठवीं से आठवीं तक की परीक्षाएं 29 नवंबर तक आयोजित होंगी। इनके परीक्षा का समय दोपहर 1.30 बजे से शाम चार बजे तक है।

    By Anjali rai
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sat, 08 Nov 2025 09:30:22 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 08 Nov 2025 09:30:22 PM (IST)
    MP School Exam 2025: तीसरी से 8वीं तक की परीक्षाओं की तारीखों का एलान, 24 नवंबर से होगी शुरुआत
    24 नवंबर से होगी तीसरी से 8वीं तक की परीक्षा। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. तीसरी से 8वीं कक्षा तक की छमाही परीक्षाएं 24 नवंबर से होंगी
    2. परीक्षाओं का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक होगा
    3. इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की तीसरी से आठवीं कक्षा तक की छमाही परीक्षाएं 24 नवंबर से शुरू होंगी। तीसरी से पांचवीं तक की परीक्षाएं 28 नवंबर तक चलेंगी। इनका समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक होगा। वहीं छठवीं से आठवीं तक की परीक्षाएं 29 नवंबर तक आयोजित होंगी। इनके परीक्षा का समय दोपहर 1.30 बजे से शाम चार बजे तक है।

    राज्य शिक्षा केंद्र ने दिशा-निर्देश जारी किए

    इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें निर्देशित किया गया है कि अगर विद्यार्थी प्रथम भाषा के रूप में हिंदी, उर्दू, मराठी का चयन करते हैं तो द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी और प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी का चयन करने पर द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का चयन करना अनिवार्य होगा। वहीं प्रथम भाषा के रूप में उर्दू या मराठी का चयन करने पर तृतीय भाषा के रूप में हिंदी का चयन करना अनिवार्य होगा। यह भी लिखा है कि परीक्षा अवधि में स्थानीय या अन्य अवकाश घोषित होने पर भी परीक्षा निर्धारित समय-सारिणी अनुसार संपन्न होगी।


    यह भी पढ़ें- MPPSC Result 2023: इंतजार खत्म... MPPSC राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट जारी, अजीत मिश्रा बने टॉपर

    20 फीसदी अधिभार वार्षिक व बोर्ड में जुड़ेगा

    तीसरी से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ये छमाही परीक्षाएं काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस परीक्षा का 20 फीसदी अधिभार वार्षिक व बोर्ड परीक्षा में जुड़ेगा। वहीं स्कूलों के शिक्षकों को चुनाव में ड्यूटी लगाए जाने के कारण स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। यहां तक कि कई स्कूलों में एक शिक्षक होने से आधा दिन तक कक्षाएं संचालित हो रही हैं। कई स्कूलों का पाठ्यक्रम भी पूरा नहीं हो पाया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.