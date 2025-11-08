MP School Exam 2025: तीसरी से 8वीं तक की परीक्षाओं की तारीखों का एलान, 24 नवंबर से होगी शुरुआत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की तीसरी से आठवीं कक्षा तक की छमाही परीक्षाएं 24 नवंबर से शुरू होंगी। तीसरी से पांचवीं तक की परीक्षाएं 28 नवंबर तक चलेंगी। इनका समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक होगा। वहीं छठवीं से आठवीं तक की परीक्षाएं 29 नवंबर तक आयोजित होंगी। इनके परीक्षा का समय दोपहर 1.30 बजे से शाम चार बजे तक है।

राज्य शिक्षा केंद्र ने दिशा-निर्देश जारी किए इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें निर्देशित किया गया है कि अगर विद्यार्थी प्रथम भाषा के रूप में हिंदी, उर्दू, मराठी का चयन करते हैं तो द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी और प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी का चयन करने पर द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी का चयन करना अनिवार्य होगा। वहीं प्रथम भाषा के रूप में उर्दू या मराठी का चयन करने पर तृतीय भाषा के रूप में हिंदी का चयन करना अनिवार्य होगा। यह भी लिखा है कि परीक्षा अवधि में स्थानीय या अन्य अवकाश घोषित होने पर भी परीक्षा निर्धारित समय-सारिणी अनुसार संपन्न होगी।