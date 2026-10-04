भोपाल में रिटायर्ड IAS हत्याकांड में 5 दिन बाद भी उलझी पुलिस; लूट, सुपारी और गुस्से में मर्डर की थ्योरी में फंसे पेंच

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। रातीबड़ में रिटायर्ड आईएएस राकेश अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपित केयरटेकर की गिरफ्तारी बनी हुई है। हत्या के बाद आरोपित वरुण कुमार पांच दिन से फरार है और उसकी तलाश में पांच राज्यों में टीमें जुटी हैं। इस बीच पुलिस की जांच हत्या के मकसद पर आकर अटक गई है।

अब तक की पड़ताल में लूट, सुपारी किलिंग और विवाद के बाद आवेश में हत्या की तीन प्रमुख थ्योरी सामने आई हैं। हालांकि हर थ्योरी के साथ ऐसे सवाल भी हैं, जिनका जवाब मिलने के बाद ही हत्या की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी।

ये तीन सबसे ठोस थ्योरी - लूट के लिए हत्या... फिर सोते में जान क्यों ली? पुलिस को सबसे पहले लूट का एंगल मजबूत नजर आया। हत्या के बाद वरुण पूर्व आईएएस राकेश अग्रवाल का मोबाइल, अलमारी में रखी सोने की चेन, अंगूठी और अन्य जेवर के साथ नकदी लेकर फरार हुआ। इससे माना जा रहा है कि हत्या लूट के इरादे से की गई। सवाल: सवाल यह है कि लूट ही मकसद था तो हत्या क्यों? राकेश अग्रवाल बुजुर्ग थे और चलने-फिरने में असमर्थ थे। वरुण घर में रहकर आसानी से अलमारी और अन्य सामान ले जा सकता था। पुलिस के अनुसार उसने सर्जिकल ब्लेड से गहरी नींद में उनकी हत्या की। ऐसे में लूट के लिए जान लेने की जरूरत क्यों पड़ी?