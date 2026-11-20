नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। गाड़ियों को किराये पर चलवाकर हर महीने कमाई का भरोसा देकर एक युवक दो कारें लेकर फरार हो गया। आरोपित सौरभ तिवारी फ्रेंड्स कार एजेंसी के नाम से कारोबार संचालित करता था। चूनाभट्टी निवासी अजीत नारिया (30) ने करीब चार महीने पहले उसे किराये पर चलाने के लिए तीन कारें दी थीं। इसके बदले प्रति कार 30 हजार रुपये किराया तय हुआ था।

एक कार वापस की, दो लेकर भागा