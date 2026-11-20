नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। बंडा थाना क्षेत्र की गुगरा चौकी अंतर्गत ग्राम सेमरा रामचंद्र में शराब पीने के बाद दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य की हालत गंभीर है। उसे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (बीएमसी) में भर्ती कराया गया है। तीनों को शराब पीने के कुछ समय बाद सिरदर्द, उल्टी और आंखों में जलन की शिकायत हुई थी। हालांकि, तीनों की पहले से बीमारियां होने की जानकारी भी सामने आई है। ऐसे में मौतों का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस और आबकारी विभाग ने गांव पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।
मृतकों की पहचान कमलेश लोधी (40) पिता नारायण लोधी और चंद्रभान लोधी (42) पिता मुलायम लोधी निवासी ग्राम सेमरा रामचंद्र के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों ने गुरुवार सुबह करीब 9 बजे बंडा की सरकारी शराब दुकान से लाई गई देसी शराब पी थी। दोनों अलग-अलग रहते थे और उन्होंने एक साथ बैठकर शराब नहीं पी थी। शराब पीने के कुछ समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी।
परिजनों के मुताबिक चंद्रभान की हालत रात करीब 3:30 बजे ज्यादा खराब हो गई। उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी की गई, लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो गई। वहीं कमलेश को गुरुवार शाम बीएमसी में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई।
प्रारंभिक जानकारी में दोनों मृतकों की पहले से बीमार होने की बात सामने आई है। कमलेश को पाइल्स की समस्या थी और उसे काफी समय से अधिक रक्तस्राव हो रहा था। वह खदान में काम करता था। वहीं चंद्रभान शराब पीने का आदी था। करीब तीन महीने पहले भी अत्यधिक शराब पीने के बाद उसे भाग्योदय और बंसल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसे पेट में जलन की शिकायत रहती थी।
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शराब पीने के बाद बीमार हुए तीसरे व्यक्ति की पहचान राजू पिता अरविंद लोधी निवासी कांटी मगरधा क्षेत्र के रूप में हुई है। उसे भी शराब पीने की आदत है और वह शुगर का मरीज है। स्वजन के अनुसार उसकी तीन महीने पहले हुई एचबीए1सी जांच में शुगर का स्तर 12 प्रतिशत तक था। तबीयत बिगड़ने पर उसे पहले बंडा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां शुगर नियंत्रित करने के बाद बीएमसी रेफर किया गया।
शुक्रवार सुबह चंद्रभान का बंडा अस्पताल और कमलेश का बीएमसी में पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आबकारी और पुलिस की टीमें मृतकों के गांव पहुंचकर स्वजन और ग्रामीणों से पूछताछ कर रही हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि तीनों ने किस ब्रांड की शराब पी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौतों की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी।