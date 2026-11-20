नईदुनिया प्रतिनिधि, सागर। बंडा थाना क्षेत्र की गुगरा चौकी अंतर्गत ग्राम सेमरा रामचंद्र में शराब पीने के बाद दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य की हालत गंभीर है। उसे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज (बीएमसी) में भर्ती कराया गया है। तीनों को शराब पीने के कुछ समय बाद सिरदर्द, उल्टी और आंखों में जलन की शिकायत हुई थी। हालांकि, तीनों की पहले से बीमारियां होने की जानकारी भी सामने आई है। ऐसे में मौतों का वास्तविक कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस और आबकारी विभाग ने गांव पहुंचकर जांच शुरू कर दी है।

मृतकों की पहचान कमलेश लोधी (40) पिता नारायण लोधी और चंद्रभान लोधी (42) पिता मुलायम लोधी निवासी ग्राम सेमरा रामचंद्र के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों ने गुरुवार सुबह करीब 9 बजे बंडा की सरकारी शराब दुकान से लाई गई देसी शराब पी थी। दोनों अलग-अलग रहते थे और उन्होंने एक साथ बैठकर शराब नहीं पी थी। शराब पीने के कुछ समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी।